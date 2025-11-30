CANAL RCN
Alerta por el incremento del bruxismo infantil en los últimos años

Limitar el tiempo frente a las pantallas, fomentar rutinas saludables y acudir a un profesional son medidas para proteger la salud bucodental de pequeños.

Bruxismo infantil
Foto Freepik

noviembre 30 de 2025
07:24 a. m.
El bruxismo infantil es un problema silencioso, pero muy común entre los 6 y 10 años, especialmente durante la etapa de recambio dental. En este periodo, muchos niños comienzan a apretar o rechinar los dientes sin ser conscientes de ello.

¿Cómo ocurre el bruxismo infantil?

En la mayoría de los casos, el bruxismo ocurre durante la noche y pasa inadvertido hasta que los padres escuchan un sonido incómodo o notan signos de desgaste en las piezas dentales.

Según el odontólogo colombiano Dr. Quintana, comprender el origen del bruxismo infantil es clave para intervenir a tiempo y evitar complicaciones.

¿Qué es el bruxismo infantil?

El bruxismo es un movimiento involuntario en el que el niño aprieta o rechina los dientes, ya sea durante el sueño o en momentos de estrés.

Entre sus detonantes se encuentran factores como la ansiedad, el crecimiento dental e incluso la hiperactividad, ya que los menores con mucha energía o dificultad para autorregularse presentan episodios más frecuentes.

En muchos casos, el bruxismo en los niños es funcional y pasajero. Sin embargo, cuando aparecen síntomas como dolor muscular, chasquidos articulares o bloqueos de la mandíbula, es fundamental acudir de inmediato al odontólogo para una valoración y tratamiento adecuados.

¿Qué solución se podría dar para el bruxismo infantil?

Las nuevas tecnologías están ayudando a que los tratamientos para el bruxismo infantil sean más cómodos y efectivos. Por ejemplo, los escaneos intraorales permiten crear férulas totalmente personalizadas, hechas a la medida de la boca de cada niño, lo que evita molestias y mejora el uso diario.

Además, hoy en día se utiliza inteligencia artificial para analizar cómo se desgastan los dientes y detectar pequeñas fisuras antes de que se conviertan en un problema serio. Esto ayuda a los especialistas a actuar a tiempo y a ofrecer un tratamiento más seguro y preciso.

