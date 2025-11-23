CANAL RCN
Colombia Video

Alerta por falsos odontólogos que operan en las calles de Bogotá: riesgo mortal para pacientes

Desde el Concejo de Bogotá se le hizo un llamado al Distrito para evitar que esta peligrosa práctica genere consecuencias graves.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
08:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Es sorprendente lo que está pasando en el centro de Bogotá. Con carretas y sin la mínima norma de bioseguridad, falsos odontólogos están haciendo procedimientos. Quienes acuden a ellos corren un grave riesgo.

2025 podría ser el año más crítico de la década por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá
RELACIONADO

2025 podría ser el año más crítico de la década por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá

En plena plaza principal de San Victorino estarían ubicadas al menos 10 carretas en las que los falsos odontólogos ofrecen servicios de procedimientos al aire libre y sin las condiciones de salubridad necesarias.

Cobran entre $20.000 y $50.000

“Encontramos con preocupación que implantan brackets, hacen ortodoncia y blanqueamiento con agujas que no sabemos de dónde salen. Los tapabocas los reutilizan una y otra vez”, denunció el concejal Jesús David Araque.

Los supuestos odontólogos cobran entre 20 y 50 mil pesos por procedimiento, sin que las personas sepan el riesgo -incluso mortal- que corren al acudir a estos servicios.

Eliana Muñoz, cirujana oral y estomatóloga, se refirió: “Es llamar la atención frente a una posibilidad de infecciones que pueden llevar a la muerte al paciente o a la posibilidad de enfermedades cruzadas como hepatitis A, B y VIH”.

Falsos odontólogos protagonizan riñas con cuchillos

El concejal Araque también alertó que las riñas con armas blancas entre los falsos odontólogos se registran a menudo: “Hicimos un llamado al Distrito para articular acciones y jornadas hablándoles a la comunidad sobre lo grave que puede ser esto”.

Preocupante radiografía sobre personas que intentan quitarse la vida en Bogotá: más de 40 llamadas por día
RELACIONADO

Preocupante radiografía sobre personas que intentan quitarse la vida en Bogotá: más de 40 llamadas por día

A finales de julio, las autoridades le pusieron punto final a consultorios callejeros que operaban bajo esta modalidad. A través de un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Santa Fe, fueron desmantelados.

Luis Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de Santa Fe, destacó en su momento este resultado: “Se logra un control territorial sobre estos sectores del centro de Bogotá. Se logran resultados importantes y seguiremos trabajando para recuperar el espacio público para la ciudadanía”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

El plan con el que el Cartel de los Soles quiere infiltrarse en la política colombiana: hay un narco detrás

Asesinatos en Colombia

Bebé de un año fue asesinada por un vecino en El Plato, Magdalena

Nariño

Resiliente historia de Martha Cecilia: el conflicto le arrebató a su familia y hoy ayuda a otras víctimas

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 23 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡Los ganadores están saltando de la felicidad tras el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de noviembre! Descubra el resultado.

Liga BetPlay

Clásico paisa sin goles: Medellín cedió puntos como local y Nacional se mantiene firme con el empate

Empate en el Atanasio: Medellín y Nacional firmaron un 0-0 que aprieta el cuadrangular A.

Estados Unidos

EE. UU. y Ucrania avanzan en borrador de acuerdo de paz tras conversaciones en Ginebra

Andrea Valdiri

¿Lo traicionó? Fuerte mensaje de la pareja de Andrea Valdiri: rumor de separación e infidelidad

Cuidado personal

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas? Esto dice la ciencia del sueño