Alerta por falsos odontólogos que operan en las calles de Bogotá: riesgo mortal para pacientes

Es sorprendente lo que está pasando en el centro de Bogotá. Con carretas y sin la mínima norma de bioseguridad, falsos odontólogos están haciendo procedimientos. Quienes acuden a ellos corren un grave riesgo.

En plena plaza principal de San Victorino estarían ubicadas al menos 10 carretas en las que los falsos odontólogos ofrecen servicios de procedimientos al aire libre y sin las condiciones de salubridad necesarias.

Cobran entre $20.000 y $50.000

“Encontramos con preocupación que implantan brackets, hacen ortodoncia y blanqueamiento con agujas que no sabemos de dónde salen. Los tapabocas los reutilizan una y otra vez”, denunció el concejal Jesús David Araque.

Los supuestos odontólogos cobran entre 20 y 50 mil pesos por procedimiento, sin que las personas sepan el riesgo -incluso mortal- que corren al acudir a estos servicios.

Eliana Muñoz, cirujana oral y estomatóloga, se refirió: “Es llamar la atención frente a una posibilidad de infecciones que pueden llevar a la muerte al paciente o a la posibilidad de enfermedades cruzadas como hepatitis A, B y VIH”.

Falsos odontólogos protagonizan riñas con cuchillos

El concejal Araque también alertó que las riñas con armas blancas entre los falsos odontólogos se registran a menudo: “Hicimos un llamado al Distrito para articular acciones y jornadas hablándoles a la comunidad sobre lo grave que puede ser esto”.

A finales de julio, las autoridades le pusieron punto final a consultorios callejeros que operaban bajo esta modalidad. A través de un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Santa Fe, fueron desmantelados.

Luis Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de Santa Fe, destacó en su momento este resultado: “Se logra un control territorial sobre estos sectores del centro de Bogotá. Se logran resultados importantes y seguiremos trabajando para recuperar el espacio público para la ciudadanía”.