El running, el deporte que se ha puesto de moda en Colombia: ¿cuáles son sus beneficios?

El running y la participación en carreras masivas han experimentado un incremento significativo en los últimos 5 años; lo que antes se consideraba una actividad deportiva dirigida a un grupo específico, hoy es una alternativa popular para fortalecer la salud física y mental, mediante la cual personas de todas las edades pueden, no solo desconectarse de preocupaciones diarias, sino, también, liberar las famosas hormonas de la felicidad conocidas como endorfinas.

De hecho, según datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia el 56 % de la población participa en alguna actividad física, siendo el running una de las principales, con cerca de 3,4 millones de participantes. Esta tendencia se ha caracterizado por ser cada vez más inclusiva, brindando un espacio deportivo y saludable para todos los miembros de la familia, desde niños de cinco años hasta las mismas mascotas, lo que explica el aumento en la organización y el desarrollo de carreras para todo tipo de necesidades.

Al respecto, Óscar Pana, Coordinador de Deportes de Compensar, señaló que “Resulta muy valioso que los padres busquen inculcar hábitos saludables desde temprana edad mediante el running, pero es crucial asegurarse de que el niño esté genuinamente interesado en correr y no se sienta presionado. El menor debe disfrutar la actividad y no percibirlo como un castigo o una obligación. De esta manera, no solo se promueve un estilo de vida más activo, sino que también se fomenta la perseverancia y la disciplina para alcanzar metas a lo largo de su vida”.

El running, el deporte que ha escalado en Colombia después de la pandemia

En línea con lo anterior, en los últimos años los organizadores de carreras masivas han implementado nuevas modalidades y distancias en pro de favorecer la participación de quien quiera practicar este deporte. “Para participar con el núcleo familiar, donde puede haber niños, personas con dificultad de movimiento o que sencillamente no está habituados a correr grandes distancias, una modalidad prudente puede ser la de 3K en la que todos pueden disfrutar y ajustar el trayecto a sus necesidades. Así lo hemos querido incentivar en nuestra Carrera Atlética Compensar que ha alcanzado más de 7.000 corredores en sus dos primeras ediciones”, agregó el Coordinador de Deportes de Compensar.

Durante la pandemia y con los periodos de confinamiento, muchas personas buscaron despejarse mediante el ejercicio y, al no estar permitidos los deportes grupales, el running y las carreras individuales se convirtieron en la mejor opción. Bajo este contexto, hombres y mujeres de todas las edades comenzaron a practicar este deporte con mayor frecuencia. Y es que, cualquier persona con el deseo y la voluntad de caminar o correr, equipada con el vestuario y calzado adecuados, puede disfrutar de esta práctica.

Por otro lado, “La popularidad de las redes sociales ha contribuido a que el running se convierta en una actividad popular entre las nuevas generaciones, ya que les brinda la oportunidad de compartir sus logros, conectarse con otros corredores y encontrar inspiración en comunidades en línea. Además, se han creado eventos temáticos como las carreras de colores y las carreras nocturnas, entre otras propuestas creativas que atraen a un público más joven”, añadió el Coordinador de Deportes de Compensar.

Los cinco beneficios más importantes del running

Mejora la salud cardiovascular: El running fortalece el corazón, mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Control del peso: Correr regularmente puede ayudar a quemar calorías y mantener un peso saludable. Fortalecimiento muscular: El running involucra a muchos grupos musculares, contribuyendo al fortalecimiento general del cuerpo. Mejora la salud ósea: El impacto de esta práctica puede ayudar a fortalecer los huesos y prevenir la pérdida de densidad ósea. Socialización: Participar en carreras y eventos de running brinda oportunidades para socializar y conectarse con otros corredores, así como de entrenar en familia y con la mascota.

“Durante todo el año se llevan a cabo carreras de diversa índole, que reúnen a familias enteras y a los mejores atletas de la ciudad. Sin embargo, durante el segundo semestre se destacan eventos como la tercera edición de la Carrera Atlética Compensar y la Media Maratón de Bogotá, que buscan seguir fomentando la participación familiar en diferentes modalidades, velando principalmente por el bienestar y los buenos hábitos de los bogotanos”, concluyó Óscar Pana, Coordinador de Deportes de Compensar.