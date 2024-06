¿Cada cuánto tiempo recomiendan los expertos cambiar su colchón? Conozca las recomendaciones y enfermedades

El colchón es un elemento fundamental en la calidad del sueño y, por ende, en nuestra salud general. Sin embargo, muchas veces no prestamos suficiente atención a su mantenimiento y renovación.

¿Cada cuánto hay que cambiar el colchón donde dormimos?

Según la Fundación Nacional del Sueño (National Sleep Foundation), se recomienda cambiar el colchón cada 7 a 10 años. Esta recomendación está basada en varios factores que influyen en la vida útil del colchón, como el material, la calidad de fabricación y el uso diario. Un estudio publicado por la Fundación concluye que, aunque algunos colchones de alta calidad pueden durar más, es prudente considerar la sustitución dentro de este rango temporal para garantizar un buen soporte y confort.

Diversos estudios han mostrado que un colchón desgastado puede afectar negativamente la calidad del sueño y, consecuentemente, la salud.

Una investigación realizada por el Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Oklahoma reveló que cambiar un colchón antiguo por uno nuevo puede mejorar significativamente la calidad del sueño, reducir el dolor de espalda y mejorar el bienestar general. Los participantes del estudio reportaron una mejora del 63% en la calidad del sueño y una reducción del 55% en los dolores de espalda tras cambiar de colchón.

Las consecuencias de utilizar un colchón por varios años

Además, el Instituto Europeo de la Calidad del Sueño advierte que un colchón en mal estado puede acumular ácaros del polvo, alérgenos y bacterias, lo cual puede exacerbar problemas respiratorios y alergias. Esto subraya la importancia de no solo considerar el confort, sino también la higiene al decidir cuándo cambiar el colchón .

Hay señales claras que indican que es hora de cambiar el colchón. Estas incluyen el hundimiento visible, chirridos al moverse, la aparición de bultos o zonas desiguales y la persistencia de dolores musculares o de espalda al despertar. Incluso si el colchón no muestra estos signos visibles, si te despiertas cansado o con dolores que no tenías antes, podría ser una señal de que tu colchón ya no ofrece el soporte adecuado.

Sin duda, mantener una buena salud del sueño y general, es recomendable cambiar el colchón cada 7 a 10 años. No esperar a que el deterioro sea evidente puede ser clave para prevenir problemas de salud a largo plazo. Además, una correcta higiene del colchón, como el uso de protectores y una limpieza regular, puede prolongar su vida útil y mejorar la calidad del sueños-