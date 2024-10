Pacientes con cáncer de mama piden al sistema no olvidar su dolor y su salud mental

Una tutela que llegó a la Corte Constitucional abrió la puerta a que las entidades de salud traten el cáncer de seno desde una perspectiva con enfoque de género.

El objetivo es priorizar la vida de las pacientes; ellas por su parte piden que en medio de esta dura batalla no se olviden de la atención psicológica y del dolor.

Desde el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, la Corte Constitucional le hizo un llamado a las instituciones para que esta batalla se aborde desde un enfoque de género

Noticias RCN habló con tres mujeres que se encuentran en tratamiento por cáncer de mamá. Estas son sus historias.

Las solicitudes de pacientes con cáncer de mama a las autoridades de salud en Colombia

Uno de los momentos en los que más emoción han sentido Martha Lucia Llano, Ana Carolina Triana y Diana Guzmán fue cuando dieron a luz a sus hijos o escucharon por primera vez sus latidos a través de una ecografía.

Ellas, mujeres y madres, son tres pacientes de cáncer de mama en Colombia que además de pelear contra la enfermedad, deben enfrentarse a las dudas, la incertidumbre, el dolor y el reconocimiento de un cuerpo que hasta ahora están viendo en el espejo

“En el momento de hacer la cirugía sentí que se habían olvidado de que era mujer. Mi mastectomía fue hace dos meses, entonces hasta ahora estoy como asimilándolo, entendiéndolo y reconociéndome. Reconociendo mi propio cuerpo porque no es fácil”, aseguró Ana Carolina.

“Yo tengo infinidad de dudas, entonces quién me las responde. El oncólogo un día me dijo; busque en internet”, aseguró Diana Guzmán.

¿Qué pasa en el sistema de salud de Colombia para atender el cáncer de seno?

“El sistema de salud tiene fallas estructurales y si hay fallas estructurales incluir el concepto de perspectiva de género todavía es un reto para el sistema”, asegura Tatiana Barruecos.

El fallo de la Corte busca que las entidades en Colombia aborden el cáncer de seno desde una perspectiva de género para proteger con prioridad la vida de las más de 100.000 pacientes que enfrentan la enfermedad en el país.

Después de todo las mismas pacientes hacen un llamado a las entidades para que no olviden el dolor, no solo es en el cuerpo, sino también en el corazón.

“Ver a tu hija de 9 años llorando porque no quiere ver a su mamá sin pelo es muy difícil”, asegura Diana.

“Mientras eso llega, me tomo un acetaminofen y si me duele mucho, me tomo dos”, dice Ana Carolina.