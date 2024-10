Cáncer de piel: Recomendaciones de expertos para prevenir esta enfermedad

El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo, pero también es uno de los más prevenibles si se toman las precauciones adecuadas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se diagnostican más de 2 millones de casos de cáncer de piel no melanoma, lo que resalta la importancia de la prevención. A continuación, compartimos algunos trucos efectivos para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad, respaldados por investigaciones científicas.

1. Uso adecuado de protector solar

El uso regular de protector solar es fundamental para prevenir el cáncer de piel, en especial el tipo melanoma, que es el más agresivo. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine demostró que las personas que usan protector solar con un factor de protección solar (SPF) de al menos 30 tienen un 50% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de piel. Se recomienda aplicarlo 30 minutos antes de la exposición al sol y volver a aplicarlo cada dos horas, especialmente si se suda o se está en el agua.

Además, el protector solar debe usarse incluso en días nublados o cuando se está en interiores con luz natural. Un protector solar de amplio espectro que proteja tanto de los rayos UVA como de los UVB es clave para evitar el daño solar a largo plazo.

2. Evitar la exposición solar en las horas pico

Otro truco esencial para prevenir el cáncer de piel es reducir la exposición al sol en las horas del mediodía, cuando los rayos UV son más fuertes. Según la Skin Cancer Foundation, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., la radiación solar alcanza su punto más alto, por lo que se recomienda planificar actividades al aire libre fuera de este horario. Un estudio publicado en JAMA Dermatology destacó que evitar el sol en estas horas clave reduce en un 40% el riesgo de cáncer de piel.

3. Revisar tu piel regularmente

Además de protegerse del sol, es fundamental realizar autoexámenes de la piel para detectar posibles signos de cáncer de piel en etapas tempranas. Un artículo en The Journal of the American Academy of Dermatology menciona que las personas que revisan su piel regularmente tienen más probabilidades de detectar melanomas en etapas tempranas, lo que mejora considerablemente el pronóstico. Busca cualquier cambio en los lunares o manchas nuevas, y ante cualquier sospecha, consulta a un dermatólogo.