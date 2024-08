¿Qué es lo que nunca debe hacer para cuidar su corazón? Esto dicen los cardiólogos

Cuidar el corazón es esencial para una vida larga y saludable, y existen ciertas prácticas que, según los cardiólogos, nunca deberías hacer si deseas mantener un corazón fuerte.

A lo largo de los años, diversas investigaciones han demostrado que ciertos hábitos pueden ser altamente perjudiciales para la salud cardiovascular, incrementando el riesgo de enfermedades cardíacas. A continuación, exploramos las recomendaciones de los expertos sobre lo que deberías evitar para proteger tu corazón.

Evitar el Sedentarismo: Un Riesgo Silencioso para el Corazón

Uno de los mayores riesgos para la salud del corazón es el sedentarismo. Según un estudio publicado en The Journal of the American College of Cardiology (JACC), pasar largas horas sentado puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, incluso si se realiza ejercicio regular en otros momentos del día. La inactividad prolongada reduce la circulación sanguínea, lo que puede llevar a la acumulación de placa en las arterias y, eventualmente, a problemas como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Los cardiólogos recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada cada semana, como caminar, nadar o andar en bicicleta. Incorporar movimientos frecuentes durante el día, como estiramientos o caminar durante breves periodos, puede ayudar a contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo y mejorar la salud cardiovascular.

Fumar: El Peor Hábito para el Corazón

Fumar es uno de los hábitos más dañinos para el corazón. El consumo de tabaco es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Según la American Heart Association (AHA), fumar daña las paredes de los vasos sanguíneos, contribuye a la formación de coágulos y reduce los niveles de oxígeno en la sangre. Estos efectos combinados aumentan drásticamente el riesgo de aterosclerosis, una enfermedad en la que las arterias se endurecen y se estrechan, lo que puede conducir a un ataque cardíaco.

Además, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine mostró que las personas que fuman tienen un riesgo tres veces mayor de morir por una enfermedad cardiovascular en comparación con los no fumadores. Dejar de fumar es, por lo tanto, una de las acciones más importantes que se pueden tomar para proteger la salud del corazón. Los cardiólogos también advierten sobre los peligros del tabaquismo pasivo, que puede ser igualmente dañino para quienes están expuestos al humo de segunda mano.