Crisis de medicamentos: niño con epilepsia en riesgo por negligencia de la EPS Sanitas en Aguachica

La escasez de medicamentos en Colombia se ha convertido en una problemática que afecta a miles de pacientes, especialmente a aquellos que dependen de tratamientos continuos para condiciones crónicas.

Este es el caso de Salomón Contreras, un niño de 11 años en Aguachica, Cesar, quien padece epilepsia refractaria espástica. Desde hace dos meses, su tratamiento fue suspendido debido a la falta de anticonvulsivos por parte de la EPS Sanitas.

Salomón Contreras ha enfrentado una batalla contra la epilepsia refractaria espástica desde su nacimiento, cuando sufrió hipoxia neonatal, una falta de oxígeno que causó daños neurológicos permanentes.

Su tratamiento requiere la administración diaria de anticonvulsivos para controlar las crisis epilépticas, que pueden ser extremadamente peligrosas si no se mantienen bajo control.

Sin embargo, desde hace dos meses, la EPS Sanitas dejó de suministrarle los medicamentos necesarios, alegando desabastecimiento. Esta interrupción ha puesto en riesgo la vida de Salomón, generando una situación de angustia constante para su madre, Lilibeth Badillo.

Estos medicamentos son vitales para la salud de mi hijo. Sanitas cambió de prestador de servicio el primero de octubre, pero no avisó a los usuarios. Desde entonces, no hemos recibido los anticonvulsivos. Mi hijo necesita este tratamiento diariamente; si no lo toma, puede convulsionar, y esas convulsiones pueden ser mortales. Ya hemos visto casos donde esto ha ocurrido por la falta de medicamentos.