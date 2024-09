Este es el poderoso tipo de magnesio que logra bajar de peso rápidamente

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano, y existen diferentes tipos de magnesio que se utilizan para distintos propósitos en la salud.

Cuando se trata de aliviar el cansancio y la fatiga, hay un tipo específico que ha demostrado ser particularmente efectivo: el magnesio bisglicinato.

Magnesio bisglicinato: el aliado contra el cansancio

El magnesio bisglicinato es una forma de magnesio quelado, es decir, que está unido a la glicina, un aminoácido. Esta combinación permite que el cuerpo absorba el magnesio de manera más eficiente, lo que mejora su biodisponibilidad en comparación con otros tipos de magnesio. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, el magnesio bisglicinato es mejor absorbido por el cuerpo y tiene menos probabilidades de causar efectos secundarios gastrointestinales, como diarrea, que otras formas de magnesio como el óxido o el citrato.

RELACIONADO Estos son los alimentos ricos en magnesio para reducir el estrés

El magnesio es esencial en la producción de energía celular, ya que participa en la síntesis de ATP (adenosina trifosfato), la principal fuente de energía para las células. Además, ayuda a regular la función nerviosa y muscular, lo que puede reducir la sensación de fatiga. Un estudio realizado por la European Journal of Clinical Nutrition reveló que la suplementación con magnesio bisglicinato en personas con niveles bajos de magnesio resultó en una disminución significativa de los síntomas de fatiga .

Otras formas de magnesio y su eficacia

Aunque el magnesio bisglicinato es altamente recomendado para combatir el cansancio, hay otras formas de magnesio que también pueden ser útiles. El magnesio citrato, por ejemplo, es otra forma comúnmente utilizada que también tiene una buena absorción y puede ser beneficioso para la energía, aunque es más conocido por su efecto laxante. Por otro lado, el magnesio malato, que se une al ácido málico, también puede ayudar a reducir la fatiga, especialmente en personas que padecen fibromialgia, ya que el ácido málico juega un papel en la producción de energía celular.

En conclusión, el magnesio bisglicinato es el tipo de magnesio más eficaz para aliviar el cansancio debido a su alta biodisponibilidad y menor riesgo de efectos secundarios. No obstante, dependiendo de las necesidades individuales, otras formas de magnesio también pueden ser beneficiosas. Es importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento para determinar cuál es la mejor opción para cada persona.