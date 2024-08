¿Cómo calcular su peso ideal? Descubra la fórmula clave para hombres y mujeres

En la búsqueda de un peso saludable, el interés por calcular el peso ideal ha aumentado notablemente. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, desean entender si su peso está dentro de un rango saludable y qué medidas tomar para mantener un estado óptimo de salud.

¿Cómo se puede calcular el peso ideal?

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar la relación entre el peso y la estatura.

Este cálculo proporciona una estimación de la cantidad de grasa corporal y ayuda a determinar si una persona se encuentra en un rango de peso saludable. La fórmula para calcular el IMC es la siguiente:

IMC = Peso (kg)/ Estatura al cuadrado (Mts)

¿Cómo se interpretan los resultados para calcular el peso ideal?

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud de Colombia, los resultados del IMC se interpretan de la siguiente manera:

IMC inferior a 18.5: Indica que el peso podría estar por debajo del rango saludable, sugiriendo delgadez o peso insuficiente. IMC entre 18.5 y 24.9: Este rango es considerado normal y señala un peso saludable. IMC entre 25.0 y 29.9: Este valor sugiere que la persona se encuentra en el rango de sobrepeso. IMC de 30.0 o más: Se clasifica como obesidad, lo cual puede tener implicaciones para la salud.

Es importante notar que el IMC no es una herramienta perfecta y puede no ser completamente preciso para todos los individuos. Por ejemplo, no toma en cuenta factores como la masa muscular o la retención de líquidos. Además, las mujeres embarazadas pueden no estar cubiertas adecuadamente por esta medida.

Para una evaluación más precisa de la salud y el peso, se recomienda consultar a un profesional de la salud. Este especialista puede ofrecer una evaluación más completa y asesorar sobre el mejor camino a seguir para alcanzar y mantener un peso saludable.