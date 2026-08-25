Invima retiró del mercado línea de productos para el cabello promocionados por famosa 'influencer'

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 264-2026, por la promoción y comercialización de una línea de productos capilares que no cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) ni Registro Sanitario para su comercialización en Colombia.

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La línea de productos capilares aparece promocionada en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, mediante diferentes perfiles y referencias, entre ellos las cuentas de una famosa influencer con más de un millón de seguidores.

La autoridad sanitaria señaló que los productos que conforman esta línea llamada 'Chokocafe by Paola García' no cuentan con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria requerido para su comercialización en el territorio nacional. Por esta razón, el Invima los clasifica como productos fraudulentos y advierte que su venta en Colombia es ilegal.

¿Por qué el Invima considera fraudulentos estos productos capilares?

Según el Invima, los productos cosméticos que no cuentan con la correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria no ofrecen garantías sobre aspectos como su calidad, seguridad y eficacia, además del cumplimiento de los requisitos establecidos respecto de su composición, origen, fabricación y almacenamiento.

La alerta también indica que existe, con la información recibida hasta el momento, reporte de efectos adversos asociados al uso de estos productos, principalmente en la zona de aplicación. El Instituto agregó que, al desconocerse la cadena de comercialización, tampoco existe trazabilidad sobre los productos ni información sobre las condiciones en las que fueron almacenados o transportados.

Uno de los perfiles mencionados en la alerta es 'Montañerita Contentosa', quien cuenta con 1,2 millones de seguidores en TikTok y 639.000 en Instagram. La inclusión del perfil en la alerta corresponde a los canales señalados por el Invima para la promoción y comercialización de la línea.

¿Qué deben hacer quienes tienen productos 'Chokocafe by Paola García'?

El Invima recomienda a los consumidores no comprar productos cosméticos que no cuenten con Notificación Sanitaria Obligatoria o Registro Sanitario. La entidad advierte que este tipo de productos fraudulentos puede ser comercializado a través de sitios web y otros medios, por lo que recomienda verificar previamente su situación sanitaria.

Para las personas que actualmente estén utilizando productos de la línea 'Chokocafe by Paola García', la instrucción del Invima es suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud. Además, quienes conozcan lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos deben informar al Invima o a las entidades territoriales de salud.

Por su parte, los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de publicitar, distribuir y comercializar los productos fraudulentos identificados. El incumplimiento puede dar lugar a medidas sanitarias de seguridad y a los procesos sancionatorios correspondientes.