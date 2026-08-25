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Proponen otra vez una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo H-1B en EE. UU.

La propuesta está siendo impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Foto: diseñada por Magnific | creada con ChatGPT.
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Noticias RCN

AFP

agosto 25 de 2026
06:54 a. m.
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El lunes 24 de agosto, el gobierno de Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de imponerle una tasa de 103.265 dólares a los empleadores que contraten trabajadores extranjeros.

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Esto, correspondiente al programa de visado H-1B, el cual permite que las compañías contraten extranjeros para áreas especializadas, tales como ciencia, medicina, ingenieros o desarrolladores informáticos.

¿Qué es el visado H-1B?

Con respecto a la duración de la visa, la ley contempla que es por un periodo inicial de tres años, el cual se puede extender a un segundo y llegar hasta los seis años.

Este programa fue creado a inicios de la década de los 90 y los informes más recientes apuntan que al año 85 mil personas se acogen a esta solicitud.

Ahora bien, ¿por qué el gobierno quiere ponerle la tasa? De acuerdo con lo mencionado por el Departamento de Seguridad Nacional, la idea central es que el programa genere un mecanismo de ingresos que sea paralelo a la recuperación de los costos que conlleva el sistema de inmigración legal.

¿Por qué tumbaron la primera medida?

Sumado a ello, para las autoridades ha habido un presunto mal uso del visado, dado que se tienen varios casos en los que se ha sustituido a la fuerza laboral nacional.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la administración de Donald Trump busca esta iniciativa. En septiembre de 2025, se impuso la tasa de 100 mil dólares; pero meses después la orden fue bloqueada por un juzgado.

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Para la justicia, la tasa no correspondía a una labor del gobierno, sino que era un impuesto que debía pasar por el Congreso. La apelación, entonces, plantea la tasa superior a los 100.000 dólares.

Se espera que tenga el mismo desenlace que la primera. Es decir, sea impugnada por opositores y la decisión quede en manos de un juez federal.

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