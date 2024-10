Invima alertó sobre peligrosa venta de un famoso adelgazante: este es el producto

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha lanzado un serio aviso respecto a la comercialización ilegal de un adelgazante ampliamente conocido, que se ofrece como un suplemento para la reducción de grasa corporal.

Este producto ha sido identificado como una amenaza para la salud de los consumidores, quienes al adquirirlo se arriesgan a sufrir efectos adversos debido a su falta de regulación y control sanitario.

Invima alertó sobre peligrosa venta de un famoso adelgazante

Según la información proporcionada por Invima, el reconocido adelgazante se está vendiendo a través de diversas plataformas digitales, incluyendo redes sociales como Instagram y Facebook, así como en múltiples sitios web que operan sin la debida autorización.

Esta comercialización es ilegal, ya que el producto no cuenta con el registro sanitario exigido por la normativa colombiana; el Invima aclara que el producto no ha sido autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, lo que significa que no cumple con los estándares establecidos en el Decreto 677 de 1995, el cual regula la vigilancia sanitaria de medicamentos y productos afines.

La falta de un registro sanitario implica que no se tiene conocimiento sobre la composición exacta del producto, así como sobre las condiciones bajo las cuales fue fabricado, almacenado y transportado.

Este puede llevar a que el producto contenga sustancias no declaradas, las cuales podrían tener graves repercusiones en la salud de quienes lo consumen.

Estos son los riesgos potenciales por el uso del adelgazante

Reacciones alérgicas: los consumidores podrían experimentar hipersensibilidad que se manifiesta a través de síntomas como erupciones cutáneas o problemas respiratorios.

los consumidores podrían experimentar hipersensibilidad que se manifiesta a través de síntomas como erupciones cutáneas o problemas respiratorios. Toxicidad hepática: el consumo de sustancias no verificadas puede causar daños al hígado, con síntomas que van desde fatiga extrema hasta ictericia.