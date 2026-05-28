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Invima lanzó alerta por productos para el rendimiento masculino: podrían ser perjudiciales

Al parecer, estarían usando de manera indebida registros autorizados únicamente para alimentos y bebidas.

Medicamentos y tratamientos
FOTO: Freepik

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
09:18 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos emitió una alerta sanitaria dirigida a toda la ciudadanía por la comercialización fraudulenta de dos productos promocionados como artículos para el rendimiento masculino.

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Según informó la entidad, ambos productos estarían siendo ofrecidos en plataformas digitales y sitios de comercio electrónico utilizando autorizaciones sanitarias que realmente fueron otorgadas únicamente para alimentos y bebidas.

¿Por qué el Invima declaró fraudulentos estos productos?

De acuerdo con la entidad, los productos “Blix” y “Blix Booster” estarían utilizando de manera indebida registros sanitarios y notificaciones que sí existen, pero que no fueron expedidos para este tipo de artículos.

Sin embargo, el Invima aclaró que dichas autorizaciones corresponden únicamente a alimentos y bebidas, no a productos promocionados con supuestos beneficios para el desempeño masculino.

Por esta razón, el Instituto reiteró que ambos productos son considerados fraudulentos y no deben ser comercializados ni consumidos en el país.

¿Cómo estaban siendo promocionados?

Las autoridades sanitarias advirtieron que estos productos eran promocionados en plataformas de comercio electrónico con supuestas propiedades relacionadas con aumento de energía, incremento de la libido y mejor desempeño íntimo.

El Invima señaló que este tipo de afirmaciones incumple la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia.

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Además, explicó que esta publicidad puede inducir a error a los consumidores, quienes podrían creer que los productos cuentan con autorizaciones sanitarias especiales para ese tipo de usos.

En este sentido, la entidad recomendó a la ciudadanía no adquirir los productos “Blix” y “Blix Booster”.

Asimismo, pidió suspender inmediatamente su consumo en caso de que alguna persona ya los haya comprado.

El Invima también invitó a reportar cualquier punto de venta o comercialización de estos productos ante las autoridades sanitarias correspondientes.

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