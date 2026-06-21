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En Colombia más de mil pacientes requieren transfusiones de sangre en un día

El Ministerio de Salud reveló la importancia de fortalecer la cultura de la donación voluntaria de sangre.

Prueba de sangre
FOTO: Freepik

Noticias RCN

junio 21 de 2026
10:44 a. m.
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La donación de sangre es considerada como un procedimiento que tiene la capacidad de salvar vidas. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio, el Ministerio de Salud de Colombia ha revelado mayores detalles del panorama general en el país con respecto a las cifras de pacientes que requieren transfusiones para seguir viviendo.

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¿Cuántas transfusiones de sangre se hacen en Colombia?

Datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, durante el año 2025, en Colombia se lograron realizar más de un millón de transfusiones lo que dejó en evidencia la importancia de este procedimiento para priorizar dicho recurso viral que no se fabrica, no se sustituye por un medicamento y solo se puede obtener gracias a la voluntad humana.

Según la institución, en Colombia, actualmente, más de mil pacientes requieren transfusiones de sangre. Dentro de este grupo se exaltan más de 50 niños entre 0 y 1 año, 300 mujeres en estado de embarazo de las cuales cada una requiere hasta 3 donantes.

Así mismo, personas que requieren transfusiones durante cirugías, unidad de cuidados intensivos, complicaciones en gestantes, urgencias médicas y otros tratamientos.

Por otro lado, los pacientes que tienen otras patologías como leucemias, linfomas, entre otras enfermedades de la sangre, requieren hasta 6 donantes para recibir atención oportuna.

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¿Cuál es la importancia de donar sangre?

El Ministerio destacó que donar sangre es un procedimiento seguro ya que se realiza bajo estrictos protocolos de calidad y seguridad que también va acompañado de personal de salud capacitado para garantizar el bienestar del donante.

“Cada donación de sangre representa una oportunidad de vida para quienes la necesitan y una esperanza para sus familias. Los minutos que una persona dedica a donar pueden marcar la diferencia que trasciende cualquier vínculo personal, pues quienes donan lo hacen sin conocer a la persona que recibirá su sangre, motivados únicamente por ayudar de manera desinteresada a dar esperanza de vida a quienes más lo necesitan”, aseguró la institución.

Finalmente, el Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a acercarse a los bancos de sangre en los centros de donación certificados en el país para construir cultura y “solidaridad que salva vidas”.

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