¿Hackear los sentidos? Estos son consejos para engañar la mente y comer más saludable

Expertos en psicología alimentaría han revelado que saborear un alimento no solamente depende del sentido del gusto, pues las personas tienen la capacidad de identificar un sabor en su paladar con tan solo escuchar el asador de una carne, el gas de una botella al destaparse o el crujir de un paquete de papas.

Por esto, investigaciones se han dedicado a observar la forma con la que dichas señales sensoriales pueden influir de manera significativa a la hora de ingerir los alimentos del día a día.

Pero la ingesta de comida saludable podría requerir de un esfuerzo extra por parte del cerebro, de modo que, expertos han revelado algunos consejos para engañar la mente y alimentarse mejor.

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¿Cómo engañar la mente para comer saludable?

Betina Piqueras-Fiszman, profesora asociada de marketing y comportamiento del consumidor en la Universidad de Wageningen, reveló a la BBC un inquietante papel de los colores a la hora de que el ojo humano decida ver lo que desea comer.

El “sesgo de premoriencia” consiste en que usualmente las personas eligen los alimentos que van a consumir dependiendo del color de sus empaques. Esto quiere decir que entre más llamativos los colores de un producto van a aumentar las probabilidades de que sean los seleccionados.

Expertos han recomendado empacar la comida natural en envases llamativos, mientras que las galletas, paquetes, entre otros alimentos altos en calorías, deben ser introducirlos en recipientes con colores menos llamativos.

Investigaciones también se han encargado de demostrar que los sabores pueden llegar a ser construcciones multisensoriales de la mente. Esto quiere decir que una persona podría llegar a saciarse más rápido si come en platos y cubiertos más pesados que otra que los consuma en unos livianos y con tenedores de plástico.

La presentación de los platos es otro punto clave para poder engañar la mente y hacer más atractivos ciertos alimentos. Por esto, expertos sugieren añadir una mayor cantidad de hojas verdes en el emplatado para aumentar la apariencia de frescura y que el apetito aumente.

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¿Ver videos a la hora de comer ayuda a engañar la mente?

Aunque no hay evidencia científica que respalde esta suposición, experimentos han demostrado que algunas personas deciden engañar su mente mientras comen alimentos.

Esto en casos específicos en donde se consumen platos con mayores porcentajes de verduras y se observan contenidos de personas ingiriendo alimentos como hamburguesas, pizzas, sushi, entre otras comidas que no se tienen al alcance en dicho instante.

Aunque expertos recomiendan no comer con distracciones como el teléfono para reducir la ingesta de calorías, no cabe duda de que observar a personas comiendo, al mismo tiempo en el que se consumen alimentos, puede ayudar a hackear los sentidos.