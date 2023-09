Tras la advertencia de la grave crisis de tres EPS ¿cómo está la situación?

La situación de las EPS es crítica y empeora, así lo afirmó el vicepresidente de Seguros Obligatorios de Sura. Señaló que desde que le expresaron este diagnóstico al ministro de Salud, no han recibido dinero y agregó que Sura está a mes y medio de terminar con el patrimonio construido durante 30 años.

El vicepresidente de Seguros Obligatorios de Sura, Carlos Alberto González, le dijo a Noticias RCN que la situación es crítica, aunque siguen atendiendo a sus afiliados: “Necesitamos urgentemente la respuesta del Gobierno Nacional (…) Estamos cerca de que un mes y medio o dos meses ya se consuma todo el patrimonio que esta compañía ha construido en 30 años”, dijo González.

Además, les respondió a los pacientes que dicen que hay una operación tortuga de las EPS: “No hay operación tortuga, hay un aumento de la demanda de servicios de salud por todos los usuarios”.

¿Hay acuerdo entre las EPS y la Adres?

Desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) les dijeron que están listos los pagos de julio, agosto y septiembre por nuevas tecnologías que no están dentro del plan de beneficios en salud.

“Las EPS tienen la opción de aceptar estos acuerdos finales de esas cuentas o demandarlos”, afirmó a Noticias RCN Félix Martínez, director de la entidad.

Por su parte, el director de Sura dijo no conocer ese acuerdo: ““Estamos ajustando dos meses desde que enviamos una carta al Gobierno Nacional, todavía no tenemos una respuesta oficial (…) A la fecha puedo garantizar que esta compañía no ha recibido una propuesta del Gobierno Nacional a través de la Adres de la forma como se van a liquidar las deudas que tenemos”.

González dijo que Sura tiene una pérdida acumulada de enero a agosto de este año de 140.000 millones de pesos y traen una pérdida del año pasado de 138.000 millones.