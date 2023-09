¿Han llegado a acuerdos? Gobierno y las EPS avanzan en reuniones de concertación

En las últimas semanas el Gobierno Nacional y las EPS han tenido choques por una supuesta crisis financiera en las prestadoras de salud. El Ejecutivo ha asegurado que se ha entregado el dinero presupuestado.

La situación ha llevado a que las partes se reúnan para llegar a acuerdos y definir cómo está actualmente el sistema de salud del país.

Sobre el tema, en entrevista con Noticias RCN, el director de la Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, habló sobre cómo han avanzado las reuniones.

¿Cómo les ha ido en las reuniones que vienen haciendo con cada EPS?

Muy bien, estamos cumpliendo los compromisos acordados de las mesas de trabajo para revisar al detalle cada una de las cuentas que las EPS tienen en trámite, unas que dependen efectivamente de unos trámites administrativos, y otras que tiene problema de recursos presupuestales de hacienda, etcétera.

Estamos buscando la concordancia y ya hicimos los primeros ejercicios la semana pasada y seguimos, vamos a pasar con todas las EPS esta revisión detallada. Con las primeras nos ha ido excelente, hay mucha coincidencia en las cifras y no tenemos problemas.

¿Cómo arranca esta semana y qué va a pasar? ¿vienen más mesas técnicas?

Esta semana, jueves 7 y viernes 8 de septiembre tenemos programada la visita de Compensar y de la Nueva EPS. La semana siguiente irán otras EPS porque es un proceso de revisión muy detallada de cada cifra.

La Adres con cada actor del sistema, IPS y EPS debe tener el cruce de cuentas absolutamente correcto y detallado, debe haber coincidencia.

¿Por qué las EPS dicen: “Adres nos debe tanto” y usted dice que no debe nada?

Realmente el Adres no debe, el Adres paga en 24, 48 horas todas las cuentas que tiene en presupuesto aprobado y que tienen una norma o una auditoria realizada.

Es decir, las cuentas que no se han pagado es porque está en trámite un proceso o porque no tiene una resolución del Ministerio, o un certificado presupuestal que hacienda nos permita, por ejemplo, las deudas que dejó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) al cerrar la emergencia social que dejaron unas deudas de Covid-19, obviamente no las podemos pagar porque no hay presupuesto aprobado, acaba de salir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

¿Qué fue lo que pasó con el SOAT?

La historia es que yo recibí un proceso de licitación en curso para una sola firma para hacer la auditoria este año de todas las cuentas, todas las clínicas y hospitales del país de los accidentes que no tienen seguro, osea sin SOAT vigente o vehículo fantasma.

Desafortunadamente esa licitación quedó desierta por unos problemas de cumplimiento de los proponentes que tenían chance de ganar.