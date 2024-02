¿Cómo identificar los síntomas de ansiedad en niños?: una alerta para los padres

Los síntomas de la ansiedad en niños son una preocupación creciente en la comunidad médica y entre los padres. La ansiedad infantil es un trastorno común que puede manifestarse de diversas formas y afectar significativamente el bienestar emocional y el desarrollo de los niños.

Según la Asociación Americana de Psiquiatría, aproximadamente el 7.1% de los niños y adolescentes en los Estados Unidos sufren de trastornos de ansiedad.

Síntomas más comunes de la ansiedad en niños

Los síntomas de la ansiedad en niños pueden variar según la edad y la personalidad del niño, pero algunos de los signos más comunes incluyen preocupaciones excesivas sobre cosas cotidianas, miedo irracional a situaciones específicas, dificultades para separarse de los padres o cuidadores, problemas para conciliar el sueño, irritabilidad y quejas frecuentes de dolores de estómago o dolores de cabeza sin causa médica aparente.

De acuerdo con este tema, la Dra. María López, psicóloga infantil en el Hospital Pediátrico de la Ciudad, señaló: "Es crucial que los padres estén atentos a los posibles signos de ansiedad en sus hijos y busquen ayuda profesional si observan que estos síntomas interfieren con la vida diaria del niño". Además, añadió que "la detección temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para manejar eficazmente la ansiedad infantil y prevenir complicaciones a largo plazo".

¿La ansiedad tiene factores genéticos?

Los estudios también han destacado la importancia de factores ambientales y genéticos en el desarrollo de la ansiedad en niños. La Academia Estadounidense de Pediatría señala que los niños cuyos padres tienen trastornos de ansiedad tienen un mayor riesgo de desarrollar ansiedad ellos mismos.

En cuanto al tratamiento, la terapia cognitivo-conductual (TCC) ha demostrado ser altamente efectiva en el manejo de la ansiedad infantil. Según un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, la TCC puede ayudar a los niños a identificar y manejar sus pensamientos y emociones de manera más saludable, reduciendo así los síntomas de ansiedad.

En resumen, los síntomas de la ansiedad en niños son una preocupación importante que requiere atención y apoyo adecuados por parte de los padres, cuidadores y profesionales de la salud. La detección temprana y la intervención apropiada pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar emocional y el desarrollo de los niños afectados.