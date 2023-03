¿Cómo saber si tiene diabetes? Conozca los factores de riesgo y síntomas

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos.

Hoy en día padecer de esta enfermedad en muy común por lo que es importante saber los factores de riesgo, síntomas y cuidados.

En primera medida, se deben conocer los factores de riesgo para estar alerta a esta condición médica.



Diabetes Tipo 1:

En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa penetre en las células para suministrarles energía. Sin la insulina, hay un exceso de glucosa que permanece en la sangre. Con el tiempo, los altos niveles de glucosa en la sangre pueden causarle problemas serios en el corazón, los ojos, los riñones, los nervios, las encías y los dientes.

Síntomas:



• Mucha sed

• Orinar frecuentemente

• Sentir mucha hambre o cansancio

• Pérdida de peso sin razón aparente

• Presencia de llagas que tardan en sanar

• Piel seca y picazón

• Pérdida de la sensación u hormigueo en los pies

• Vista borrosa

Edad:

La diabetes tipo 1 se presenta, sobre todo, en dos momentos críticos: entre 4 y 7 años; y entre 10 y 14 años.



¿Qué es la diabetes de tipo 2?



Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa es su principal fuente de energía. Proviene de los alimentos que consume. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía. Si tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células.



¿Qué causa la diabetes tipo 2?



• Sobrepeso u obesidad.

• Presión arterial alta.

• Nivel bajo de colesterol HDL

• No se mantiene físicamente activa.

• Antecedentes de enfermedades del corazón o accidentes cardiovasculares.

Para saber si se tiene diabetes se debe realizar un examen de sangre donde se miden los parámetros de hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas y glicemia 2 horas después de comer.