¿Cómo iniciar una vida 'fitness' de manera adecuada? Estos son algunos consejos

Está iniciando cambios en sus hábitos de alimentación y actividad física? Muchos toman la decisión de empezar una dieta o de inscribirse a un gimnasio, pero lo realmente complicado es mantenerlo a largo plazo. Adoptar un nuevo estilo de vida acarrea sacrificios y recompensas, por lo que aquí le brindaremos algunos consejos sobre cómo iniciar una vida ‘fitness’ de manera adecuada.

Cabe resaltar que la mayoría de personas que desisten de sus costumbres saludables lo hacen porque llevan a cabo un proceso de forma incorrecta, bien sea porque hicieron modificaciones muy drásticas o que, por el contrario, adoptaron cambios muy suaves que no les dieron resultados.

Siempre es esencial asesorarse por un profesional para que le dé de manera detallada y personalizada un plan de ejercicios y alimentación que se adapten a su cuerpo y sus objetivos. Cada cuerpo es diferente y solo los expertos saben cómo guiar los procesos adecuadamente, más aún si tiene alguna condición médica o lesión.

Alejandro Ruiz, experto en entrenamiento físico y en vida saludable, entregó algunos consejos para las personas que están empezando en el mundo ‘fitness’ y han tenido dudas sobre estos nuevos hábitos.

Ir paso a paso

Lo primero que destaca el experto es no acelerarse y realizar cada cambio de manera progresiva. Muchos cometen el error de comenzar a entrenar cinco veces a la semana, intentando levantar el máximo peso posible, y/o realizar dietas muy restrictivas para bajar de peso rápidamente.

Como dice el refrán: “Del afán no queda sino el cansancio”. Ejercitarse de manera excesiva cuando el cuerpo no está acostumbrado no solo implica un alto riesgo de lesionarse, sino también de generar mucha fatiga muscular, lo que ocasiona dolores, contracturas y poca capacidad para recuperarse. Por esta razón, es más probable que desista a los pocos meses o incluso semanas.

“Cuando cambias todo en tu vida de un momento a otro puede ser algo muy abrumador y vas a empezar a retroceder y volver al mismo punto donde empezaste (...) Vas a llegar a un punto donde te vas a saturar porque sentirás dolores musculares muy fuertes, debido a que tu cuerpo no está acostumbrada a este tipo de estímulos”.

Lo recomendable siempre es asesorarse con los entrenadores de planta que estén en su gimnasio para que le expliquen cómo realizar correctamente la técnica de cada ejercicio y hacerlo con cargas leves o moderadas. Lo ideal es iniciar entrenado entre tres a cuatro veces por semana, ya que el descanso es esencial para ver resultados y obtener la energía necesaria para la siguiente sesión.

Las guías de los entrenadores deberán implementarse por lo menos durante los primeros tres meses, ya que este es el tiempo promedio que toma aprender la técnica correcta de los ejercicios evitando lesiones. De esta manera podrá aplicar una aumentar poco a poco el peso conforme vaya incrementando su fuerza.

Ruiz argumenta que para las personas principiantes que tienen un porcentaje de grasa bajo, lo recomendable es iniciar con un proceso de aumento de masa muscular, ya que sus músculos van a estar mucho más receptivos a crecer en una etapa inicial.

Alcanzar sus objetivos dependerá en su mayor parte de la alimentación. Si desea que sus músculos crezcan, deberá aumentar la ingesta de carbohidratos y, por el contrario, si su meta es perder grasa, deberá reducirlos. Para ello será muy importante contar con la guía de un nutricionista. Recuerde que las dietas no le funcionan igual a todo el mundo y realizarlas sin consultar a un experto puede generar graves daños para su salud.