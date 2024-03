¿Elon Musk revoluciona la ciencia? Primer paciente con chip cerebral juega en línea sin sus manos: video

En un emocionante evento transmitido en vivo el 20 de marzo, Neuralink, la empresa fundada por Elon Musk, presentó al mundo los sorprendentes avances de su tecnología de implante cerebral. La estrella del espectáculo fue Noland Arbaugh, un joven de 29 años paralizado desde los hombros hacia abajo debido a un accidente en 2016, quien se convirtió en el primer humano en experimentar el poder del chip Neuralink.

Durante la transmisión, Arbaugh dejó a todos boquiabiertos al demostrar cómo el chip le permitía controlar un cursor en la pantalla de una computadora con solo sus pensamientos. Moviendo el cursor a través de un juego de ajedrez en línea y alternando la música con la misma facilidad, Arbaugh explicó emocionado: "Todo se está haciendo con mi cerebro. Si pueden ver el cursor moviéndose por la pantalla, ese soy yo".

El chip cerebral, equipado con 1.000 electrodos, recopila datos sobre la actividad neuronal y las intenciones de movimiento. Esta información se transmite a una computadora Neuralink, donde se decodifica y transforma en acciones. Arbaugh describió la experiencia como surrealista, donde simplemente imaginaba el movimiento del cursor y este obedecía sus deseos.

El procedimiento quirúrgico para implantar el chip fue realizado por un robot cirujano a finales de enero, y Arbaugh fue dado de alta al día siguiente sin ningún deterioro cognitivo. "Es una locura, realmente lo es. Soy muy afortunado de ser parte de esto", expresó Arbaugh durante la transmisión.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.