"Me parece que destruye las EPS, es muy desordenada": Jaime Arias, exministro de Salud, sobre reforma

Finalmente se radicó el articulado de la reforma a la salud, durante un acto en que el presidente Gustavo Petro fue el encargado de presentar el proyecto del nuevo modelo de atención y financiación. El documento se presentó en medio de un acto simbólico en la Casa de Nariño y no tendrá mensaje de urgencia para que tenga un debate realmente amplio.

Para entender más del proyecto de ley, Jaime Arias, exministro de Salud y expresidente de ACEMI, habló con Noticias RCN.

Noticias RCN: ¿Qué opinión le merece el proyecto de la reforma a la salud?

Jaime Arias: Aparentemente están construyendo sobre lo construido, pero yo creo que le dan una vuelta muy grande al sistema actual. Me parece que destruyen las EPS y crean una serie de instituciones nuevas… muy desordenado el proyecto. Han dado baldazos, mientras el presidente dice que no van a acabar con la EPS, aparece este articulado donde evidentemente las sacaba, les da unas pocas funciones administrativas y al final creo que en el último capítulo que es el de la transición, pues les dice lo que pueden hacer mientras se mantengan y en cambio fortalece a la Nueva EPS.

La Nueva EPS que hoy día es grande, tiene cerca de 10 millones de afiliados y posiblemente podría llegar a unos 20 millones de afiliados cuando recoja los de las EPS que desaparecen. Eso me parece una locura, porque si bien la EPS es excelente, en cualquier momento manejando 5.000 o más IPS, trabajando en todos los municipios del país, podría ocurrirle lo mismo que a Savia Salud en Antioquía y a Capital Salud en Bogotá, inclusive cuando estaba el presidente actual como alcalde.

Noticias RCN: En el proyecto de ley, ADRES lo proponen como el pagador único... ¿usted cree que funcionará la figura?

J.A.: La ADRES tiene una historia larga y eso antes se llamaba FOSYGA, una historia de casi 25 años. Es una buena organización en ese momento, pero la impresión que uno tiene al leer el articulado es que quieren convertirla en el pagador y en el recaudador único.

Eso me parece igualmente peligroso, porque si bien es cierto que hoy la ADRES funciona en cualquier momento como sucede con los organismos del Estado, podría llegar el hecho de que no paguen directamente las EPS y no creo que sea el mayor problema en este momento.

Noticias RCN: ¿Los médicos terminan siendo unos funcionarios públicos con este proyecto de reforma la salud?

J.A.: Como crean los actuales Empresas Sociales del Estado, las convierten en empresas, entonces esos médicos sí van a ser funcionarios del Estado, pero se mantienen las IPS actuales de las clínicas, los hospitales y esos médicos y trabajadores seguirán siendo médicos privados. Por ahí no veo que haya problema.

Noticias RCN: Sobre los planes complementarios y la medicina prepagada, ¿cuál sería el sentido de mantener esos planes?

J.A.: No se meten con la medicina prepagada y eso sí, desde un principio lo ha dicho la ministra Corcho. La quieren dejar ahí, porque al desaparecer las EPS casi todos los colombianos vamos a quedar en el aire. Entonces los que tienen recursos se van a meter a la medicina prepagada, pero no olvidemos que la medicina prepagada es bastante limitada, no contar los servicios integrales que da una EPS, pero ahí se mantiene.

En cambio, los planes complementarios no los mencionan, pero seguramente desaparecerían. A mí me tiene eso muy asustado, porque 50 millones de colombianos sin saber cuál es su EPS o cuando el proyecto dice que por ahora son las que hay, pero cuando desaparezcan estas, qué va a pasar con esos 50 millones de colombianos buscando atención en los Centros de Atención Primaria.