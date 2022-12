Las devastadoras y alarmantes cifras del VIH / Sida en Colombia y el mundo

Han pasado 41 años y el sida es una pandemia que aún continúa. La falta de acceso a la salud, métodos de prevención y pruebas de detección oportuna son los principales factores de la expansión de esta cruel enfermedad.

Ahora que las vacunas contra la covid-19 han traído una relativa “normalidad” a las sociedades, urge recordar que aún hay mucho por hacer en la respuesta a una pandemia que se mantiene.

El VIH/Sida debe seguir en un lugar destacado de las agendas de salud pública, porque todavía cobra más de 40 mil vidas en América Latina y el Caribe cada año.

Este 2022, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) conmemorara el Día Mundial del Sida 2022 bajo el lema “La pandemia que aún no termina”, para recordarle a líderes mundiales, instituciones mundiales de salud pública y a la sociedad civil, que queda mucho por hacer si algún día queremos poner fin a la epidemia de sida. Los informes indican, con preocupación, que el mundo va retrasado en la reducción de nuevas infecciones y tasas de mortalidad, lo que significa que debemos redoblar esfuerzos porque millones de vidas aún están en juego.

Las vidas que cobra el VIH / Sida

De acuerdo a los datos 2021 del Onusida, hasta 46 mil personas en América Latina y 8500 en el Caribe fallecieron en el último año por causas relacionadas al VIH. Casi todas ellas prevenibles tras 41 años de epidemia, a pesar de que el diagnóstico oportuno y el tratamiento están al alcance en la región. Sin embargo, la pandemia no termina aunque se haya bajado la guardia.

“Nos alegró ver la resiliencia de los programas de VIH en todo el mundo durante y después de la pandemia de covid. Los datos más recientes de Onusida muestran que la respuesta mundial al VIH y sida necesita mayor vigor”, dijo Terri Ford, Jefa de Políticas y Abogacía Global de AHF.

“Hacemos un llamado a actores claves y defensores en todos los países, para que intensifiquen los esfuerzos mundiales hacía la prevención, el diagnóstico con pruebas rápidas y el tratamiento oportuno del VIH, para frenar el rápido aumento de las tasas de nuevas infecciones y evitar el deterioro de los valiosos logros alcanzados hasta antes de la pandemia del Covid.

Hemos llegado demasiado lejos en la lucha contra el VIH/sida como para dejar que se pierdan décadas de progreso”.

Onusida informó de 1.5 millones de nuevas infecciones por el VIH el año pasado, un millón más que el objetivo mundial que eran 500.000, y unas 650.000 muertes por enfermedades relacionadas con el sida, por lo que AHF llama al mundo a redoblar filas en la lucha para responder al VIH/sida al priorizar el Test & Treat (pruébate y trátate) y evitar diagnósticos tardíos de VIH.

¿Cuántas personas padecen de VIH / Sida en el mundo?

Según las estadísticas más recientes de Onusida, más de 38 millones de personas viven con el VIH/Sida en todo el mundo y más de 40 millones han muerto históricamente a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia del VIH. Si bien millones de personas hoy en día acceden a la terapia antirretroviral que salva vidas, millones más, aún necesitan desesperadamente diagnosticarse y tratarse.

“América Latina fue una región exitosa para implementar tratamiento y atender a comunidades con mayor prevalencia, como las comunidades de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, usuarios de drogas por vía inyectada, entre otras. Pero los datos de Onusida muestran que hay un repunte de nuevos casos, aseguró la doctora Patricia Campos López, jefa del Buró de América Latina y el Caribe. “De igual manera, las oleadas migratorias con medidas cada vez más restrictivas y estigmatizantes, han cambiado el rostro del VIH en casi todos nuestros países”.

El desalentador panorama de Colombia frente al VIH / Sida

“En Colombia lo más preocupante es que según la última medición de la cascada del continuo de la atención, apenas el 71% de las personas estimadas que viven con VIH conocen su diagnóstico, y de otra parte, el 89% de las personas en atención muestran carga viral indetectable; lo cual nos habla de una necesidad urgente de intervenir en el acceso gratuito y sin barreras al diagnóstico oportuno a través de la normalización de la prueba rápida, y de aumentar esfuerzos para mejorar la calidad de la atención integral a las personas con VIH, y por consiguiente lograr la meta de supresión viral; sin embargo el segundo pilar de la cascada en Colombia: el acceso a tratamiento solamente se garantiza para las personas que se encuentran afiliadas al sistema de salud colombiano basado en el aseguramiento. Poblaciones con barreras de acceso al

Sistema de Salud como son las personas en situación de migración irregular para quienes el sistema no garantiza la atención integral en VIH en Colombia, poniéndolas en riesgo de alta morbimortalidad y a la población de acogida por aumento de la transmisión del virus, sostuvo la Dra. Liliana Andrade Forero, Directora de País de AHF Colombia. Pese al titánico esfuerzo que AHF Colombia realiza, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta a la pandemia del VIH, la realidad es que no hemos podido avanzar, y que estamos frente a la necesidad de recoger “las manzanas de la copa del árbol”, las cuales siempre son las más difíciles de alcanzar y ahora más que nunca se requiere aunar esfuerzos decididamente para lograr las metas 95 – 95 – 95 para el año 2030”.

Solo tenemos ocho años para alcanzar el objetivo del 2030: poner fin al sida como amenaza para la salud pública mundial.

Las desigualdades económicas, sociales y culturales, deben mitigarse con urgencia. En una pandemia, las desigualdades no hacen sino exacerbar el riesgo de las comunidades más vulnerables a exponerse a la patología y enfermar. De hecho, el fin del sida solo puede lograrse si desde todos los sectores, no solo el sector salud, nos comprometemos genuinamente a modificar los determinantes sociales en salud que aumenten la vulnerabilidad frente al VIH y otras ITS. Los líderes mundiales deben actuar urgentemente con asertividad y audacia, pues queda poco tiempo”, señaló la doctora Andrade.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), planeó conmemoraciones virtuales y en vivo a lo largo de los 45 países donde tiene injerencia, para rendir tributo a quienes siguen perdiendo la vida por causas atribuibles al VIH y honrar a quienes siguen en el camino. Haremos incidencia para enfocar la atención mundial en la pandemia vigente del VIH y en las personas que viven con el virus que han sido afectadas por el mismo.

En el nombre de AHF Colombia invitamos a toda la población a hacerse participe de las múltiples actividades que se han venido implementando desde el 15 de noviembre en el marco del Día Mundial de la lucha contra el sida que se conmemora el 1 de diciembre de cada año, en las seis ciudades donde hay presencia de la fundación: Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Valledupar, Cartagena y Riohacha; las cuales pueden consultarse haciendo clic aquí.