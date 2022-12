Autoridades pidieron a los vallecaucanos vacunarse contra el covid-19: 156.000 dosis se podrían vencer

Un llamado especial a los vallecaucanos a acudir a la vacunación anticovid hizo la Secretaría departamental de Salud para así continuar con la inmunidad contra el virus y evitar una enfermedad severa. Esto teniendo en cuenta que el departamento tiene a la fecha más de 150 mil dosis de biológicos disponibles.



De acuerdo con María Cristina Lesmes, titular de la dependencia, en el Valle hay “156 mil dosis de vacunas que podrían vencerse si no las aplicamos rápidamente, le pedimos a la doctora Carolina Corcho, Ministra de Salud, revisar los porcentajes de vacunación, la velocidad que estamos vacunando y sobre todo pedimos el uso de un biológico tan importante en los brazos de las personas que tienen más de cuatro dosis, personal de salud, las personas que tienen comorbilidades o alta vulnerabilidad para garantizar que el covid-19 deje de hacer estragos entre nosotros”, señaló Lesmes.



Al reiterar la petición al Ministerio de Salud de autorizar una quinta dosis para las personas que ya se han aplicado cuatro, personal de salud y los más vulnerables de contagiarse por tener enfermedades base, la funcionaria reiteró la necesidad de aplicar los refuerzos de vacuna anticovid.



Cabe recordar que las personas mayores de 18 años pueden aplicarse la cuarta dosis de vacuna en los puntos habilitados en las IPS tanto privadas como públicas.

Además de vacunarse contra el covid-19, hicieron un pedido para donar sangre

Debido a la baja captación de donantes de sangre durante las festividades navideñas, el Hospital Universitario del Valle pide a los ciudadanos acudir al llamado de la donación, más en esta época cuando se requiere con mayor urgencia.

“Nos encontramos con una escasez de sangre, ya que siempre en el mes de diciembre es muy complicado la captación de donantes, queremos hacer un llamado a los donantes, a las personas que nos colaboren, recordemos que cuando se dona sangre salvamos tres personas”, comentó Laura Marcela Rivera, auxiliar de enfermería del HUV, al recordar que para donar se requiere estar en “perfecto estado de salud, el documento de identidad, que cumplan con una serie de requisitos que son muy fáciles y la donación no demora más de 20 minutos”.

Explicó que en “diciembre es cuando más se necesita porque se presentan lesionados con pólvora, con heridas cortopunzantes y por arma de fuego, entonces en este momento es muy importante la transfusión de sangre en estos pacientes. Invitamos a toda la comunidad para que nos ayuden con su donación de sangre aquí en el Hospital Universitario del Valle”. La meta es lograr captar 1.300 unidades de sangre al mes.

Las unidades móviles del Hospital Universitario del Valle recorren diferentes plazas y centros concurridos de Cali y los municipios del Valle para atender a la población que quiere sumarse con la donación de sangre. Este jueves 29 de diciembre estará en la Plazoleta San Francisco, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y el viernes 30 de diciembre, en el Parque Belalcázar en Yumbo, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. En la institución se tiene atención de donantes de lunes a domingo de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.