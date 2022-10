¿Ir de compras en realidad te hace más feliz? Estudios indican lo contrario

Según expertos, gran parte de la población busca la felicidad por medio de las compras. Ya sea agregando artículos a su carrito de compras por internet o visitando su tienda favorita, esto genera un sentimiento de felicidad en su cerebro, pero expertos recomiendan que esto se haga con moderación, pues la felicidad por medio de lo material puede causar estragos en la salud mental de la persona.

Investigaciones en la “terapia” por medio de las compras

Las investigaciones han demostrado que al tomar decisiones en las compras, las personas desarrollan una sensación de control personal sobre el entorno. Un estudio de 2014 en Estados Unidos demostró que la terapia de comprar no solo hace a la persona feliz, sino que puede combatir los sentimientos de tristeza o angustias que este pueda presentar.

Las conclusiones del estudio muestran que la tristeza se asocia con la sensación de no tener control sobre las situaciones que suceden en la vida. Al comprar, estamos seleccionando a nuestro propio gusto y tenemos control, esto es lo que balancea el sentimiento de tristeza.

A nivel de la ansiedad, el acto de comprar, ver y oler cosas nuevas es una experiencia sensorial que la persona disfruta y se distrae. Al comprar la persona encuentra un espacio donde puede sentirse valorado y entusiasmado, dejando a un lado el estrés y la ansiedad que le causa el día a día. La liberación de la dopamina conocida como la hormona que nos hace feliz, se da desde el deseo de comprar, durante y después, esta es una forma en que las personas buscan “darse un gusto”.

Hasta donde se recomienda “darse un gusto”

El hábito de ir de compras es sano hasta cierto punto. Se debe tener cuidado, pues este hábito se puede volver la persona dependiente y perder el control y concepto del manejo del dinero.

Al ir de compras cuando sea por gusto, más no por necesidad como ir al supermercado; se debe moderar para que esto no sean compras compulsivas. Las compras compulsivas se dan cuando la persona tiene un momento de ansiedad que solamente se resuelve al hacer una compra, estas compras no son necesarias. Al satisfacer el deseo compulsivo de comprar, la persona está ignorando el verdadero problema, pues después de la compra puede incluso darse más ansiedad o arrepentimiento.

Este sentimiento es importante de reconocer, pues la falta de control o poder puede llevar a las personas llevar a las personas a comprar uno o varios artículos a la vez sin medir el gasto y recaer en estos episodios, pues son insaciables. Se debe tener mucho cuidado si usted padece o conoce personas alrededor suyo que puedan no darle gravedad al tema, esta condición puede volverse en adicción a las apuestas, a las drogas o alcohol.

Hasta el momento las causas no han sido del todo investigadas, pero si las consecuencias. La adicción a las compras debe tratarse con una persona experta e identificar los indicios lo más antes posible, el hecho de cortar o cancelar las tarjetas de crédito genera más ansiedad o no resuelve el problema desde la raíz.

Crear entusiasmo o buscar entusiasmo se puede dar de maneras que no afecte contra su salud mental y bienestar, hecho en moderación. Puede intentar hábitos como leer, hacer ejercicio o comer sano, que son hábitos y espacios que le aportan a su bienestar y mantienen sus emociones reguladas.

Vea también: El problema de ocupación debido al comercio online en Estados Unidos