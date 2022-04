Uso de tapabocas en espacio cerrado podría llegar a su fin, según minsalud

La pandemia del coronavirus se mantiene vigente a nivel mundial, aunque su propagación se ha venido controlando, así como los contagios y fallecimientos, en parte, por la vacunación masiva en todo el mundo y los protocolos de autocuidado.

Han sido varios los países que ya han ido quitando algunas de las más fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus. Lo que más ha festejado el mundo es ir retirando de a poco el uso del tapabocas en espacios abiertos y cerrados.

¿Cuándo se quitará el uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados en Colombia?

El país se encuentra en la fase del no uso de tapabocas en exteriores, siempre y cuando no haya grandes aglomeraciones, y desde que no se tenga ningún tipo síntomas de gripa para no perjudicar a las personas que están a su alrededor.

Sin embargo, el fin de la era del tapabocas en espacios cerrados en Colombia podría llegar a su fin, luego de que el ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunciara que esta restricción podría ser retirada en las próximas semanas.

“Respecto al uso de tapabocas, entre abril y mayo tenemos pico epidemiológico de enfermedades respiratorias y es clave mantener su uso. Seguramente en próximas semanas levantaremos la medida en espacios cerrados, pero esperamos que el uso se mantenga cuando se tengan síntomas”, dijo Ruíz en una entrevista con El Tiempo.

Adicionalmente, Ruíz explicó que por ahora se mantiene, porque aún hay riesgos de contagio y lo más importante para el país es seguir evitando algún tipo de contagio y de picos, que vuelva a fortalecer a este virus.

“La medida de uso de tapabocas por ahora se mantiene. En próximas semanas la evaluaremos con el comité asesor, de acuerdo a la evidencia científica y al comportamiento de la pandemia en el país”, añadió.

Finalmente dijo: “Colombia ha tomado decisiones basadas en la evidencia científica, con acompañamiento del comité de expertos, que nos ha permitido ver un comportamiento de la pandemia positivo, diferente al de muchos otros países, permitiendo la reactivación económica del país. Hemos avanzado haciendo frente a la COVID-19, pero hasta ahora estamos iniciando un nivel estacionario. Debemos tener al menos 42 días de estabilidad de números bajos, para empezar a decir que nos acercamos a un comportamiento más endémico de la pandemia”.