¿Cómo funcionan las alertas de sismos en los celulares Android?

El sistema de alertas de terremotos es una herramienta gratuita diseñada por Google para que los usuarios de Android reciban notificaciones de los sismos segundos antes de que ocurran.

Google explica que este servicio sólo alerta sobre los movimientos telúricos que tengan una magnitud mayor o igual a 4,5 y entrega dos tipos de notificaciones.

Una es la 'Alerta de peligro', diseñada para advertir sobre los temblores leves, que “solo se envía a usuarios que vayan a notar temblores de 3 y 4 grados en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4,5 o superior”, explica Google. Además, respeta los ajustes de volumen, no molestar y notificaciones que estén establecidas en el celular.

Por otro lado, están las 'Alertas para tomar medidas', “diseñada para llamar tu atención antes de que empieces a notar temblores de moderados a fuertes, para que puedas tomar medidas para protegerte”, afirma la empresa del buscador. Este tipo de alarmas se envían a los usuarios que vayan a notar temblores de grado 5 o más e ignorará los ajustes del celular por lo que al ser registrada prenderá la pantalla y producirá un sonido fuerte.

En su blog, Google explica que esta herramienta de los celulares Android funciona de manera distinta dependiendo de la región del mundo en la que se encuentre cada usuario. En el caso de Washington, Oregon y California, trabajan con la empresa ShakeAlert para enviar las notificaciones.

“ShakeAlert usa una red de 1675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos y analiza esos datos para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto”, afirma Google. El sistema mencionado envía una señal al sistema de Android quien es el que se encarga de mandar la alerta de terremoto directamente a los usuarios.

Por otro lado, si el usuario está por fuera de Estados Unidos, el sistema de alertas funciona a través de la recopilación de la información recogida por los acelerómetros de celulares que detectan vibraciones y velocidad.

“Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto”, explica la empresa que esta medición recopila la información de más de 2.000 millones de teléfonos Android de todo el mundo.

Android phones and #USGS gave Southern California residents an early warning to the 4.5 earthquake last night Here's what the phones' sensors, acting as seismometers, detected. Yellow and red concentric circles are expected locations of the P and S waves. https://t.co/duKZnnIjE3 pic.twitter.com/9q4GLvLm9O