¿Le competirá a los smartwatch? Compañía China lanzará un anillo inteligente: conozca sus características

La reconocida empresa china, Amazfit, sorprendió al mundo en el evento CES 2024 de Las Vegas con la presentación de su más reciente innovación tecnológica: el Amazfit Helio Smart Ring. Este anillo inteligente, fabricado en titanio, promete revolucionar el mundo de los wearables y convertirse en el próximo éxito de la compañía.

A simple vista, el Amazfit Helio Ring parece un elegante anillo de titanio disponible en diferentes tallas para adaptarse a las preferencias de cada usuario. Sin embargo, sus funciones van mucho más allá de las de un simple monitor de sueño. Este dispositivo es capaz de monitorear diversos parámetros relacionados con la salud y la actividad física.

El Helio Ring cuenta con un sensor que mide la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y realiza un seguimiento de la condición mental y física del usuario. Estos datos son procesados a través de la aplicación Zepp, aprovechando también las capacidades de inteligencia artificial para mejorar la precisión de las mediciones.

Una de las características destacadas del Amazfit Helio Ring es su resistencia al agua, pudiendo sumergirse hasta los 10 ATM de presión. Esto permite a los usuarios utilizar el anillo en actividades acuáticas sin ningún problema.

Say hello to the Amazfit Helio Ring 🙌 Engineered for elite athletes who know that quality recovery fuels peak performance, this #smartring represents a whole new level of #BreakingLimits 🔥 Ready to recover smarter & achieve more? Check out the comments for more info 👇 pic.twitter.com/llgCeqKYoR