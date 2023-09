Estos son los cinco celulares que un experto en tecnología compraría para el Prime Day

El Prime Day 2023 volverá en octubre con sorpresas en equipos y descuentos exclusivos para los clientes. Este evento celebrado a nivel mundial año tras año, se aproxima como telonero del Black Friday.

Esta época, perfecta para los amantes de las compras con descuento se llevará a cabo con los mejores precios del mercado. Por tal motivo, Ricardo Aguilar, experto en tecnología del medio Xataka, recomendó los cinco mejores celulares en cuestión de calidad y precios.

Celulares recomendados para comprar en el Primer Day 2023.

Iphone 13: Con la llegada del iPhone 15, el celular recomendado cuesta casi $1.250.000 menos que el nuevo y es mejor que cualquier rival de Android en este precio, por su calidad de video y diseño.

Cuenta con una pantalla de 5,4 pulgadas con un panel XDR OLED Super Retina, con resolución Full HD+, tasa de 60 Hz y compatible con HDR. En el interior, integra el Apple A15 Bionic, acompañado por 4 GB de RAM y por 128 GB de almacenamiento interno.

A nivel fotográfico, cuenta con un sensor principal y un gran angular de 12 megapíxeles cada uno en la parte trasera, mientras que el sensor delantero es también de 12 megapíxeles.

Nothing Phone 1: este celular no está lejos del Nothing Phone 2. Es un móvil con buena fotografía, potencia y un software envidiable.

Pese a tener un sucesor en el mercado, sigue teniendo mucha calidad y se puede conseguir por un $1.500.000 en el Prime Day. Según el experto tienen característicos LEDs en la parte trasera, cuenta con un panel OLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Monta el procesador Snapdragon 778G+,con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

En cuanto a las cámaras, cuenta con dos sensores de 50 megapíxeles (principal y ultra gran angular), mientras que el selfie es de 16 megapíxeles.

Experto recomienda estos celulares para el día de descuentos

Samsung Galaxy S23: es reconocido por ser de gama alta pequeño, tiene buena cámara y próximamente, tendrá sucesor en el mercado. Por tal motivo, vienen descuentos durante el Prime Day. De acuerdo con Aguilar, este móvil es resistente al agua y cuenta con: una pantalla Dynamic AMOLED 2X de tipo LTPO con 6,1 pulgadas, resolución Full HD+ y refresco de 48 a 120 Hz.

En el interior, monta el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, junto con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En el apartado fotográfico, cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles.

Google Pixel 7a: en precio, cuesta casi la mitad que un celular alta gama y tiene una de las mejores cámaras del mercado. Es un celular accesible en cuanto a diseño, características y calidad en el móvil. En este Prime Day puede llegar a costar $2.065.000. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de 60 o 90 Hz.

Mantiene el chip desarrollado por la compañía, el Google Tensor G2, junto con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En el apartado fotográfico, monta un doble sensor trasero de 64 MP y ultra angular de 13 MP, con un selfie de 13 MP.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: es el máximo exponente en la gama media de Xiaomi. Por tal razón, supera las ventas por su gran pantalla, procesador solvente y con un equipamiento seguro. Cuenta además con una buena cámara, batería y rendimiento en el móvil. En cuanto a precio, puede llegar a costar en este día alrededor de $1.200.000.

Tiene una pantalla OLED de 6,67 pulgadas, con una resolución Full HD+, tasa de 120 Hz y compatible con contenidos Dolby Vision y HDR10+. En el interior, monta el chip MediaTek Dimensity 1080, acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La batería cuenta con una capacidad de 5.000 mAh y una carga rápida de 120 W. Para las fotografías, destaca su sensor principal de 200 megapíxeles.