IPhone 14: aumentan las quejas por desgaste de su batería

Apple es una de las marcas de celulares preferidas por los usuarios debido a su sistema operativo, cámara, seguridad y demás ventajas que ofrece su tecnología avanzada. Sin embargo, recientemente han surgido constantes inconformidades por parte de los clientes.

El iPhone 14 y el iPhone 14 pro fueron lanzados en septiembre de 2022. Su precio en Colombia varía entre los 6 millones y los 7 millones de pesos, un valor bastante elevado. Sin embargo, los amantes de esta marca han decidido invertir en él para tener la mejor tecnología.

Pese a que muchos usuarios se han mostrado satisfechos con los beneficios que les brinda este dispositivo, en redes sociales han surgido cada vez más las quejas debido al rápido desgaste de la batería, el cual no habrían experimentado con los modelos anteriores.

Varias personas han subido capturas de pantalla de la capacidad de su batería, la cual en menos de un año se ha reducido más del 10%, lo que ha dejado algunos dispositivos con el 90% o incluso, en algunos casos, con el 83% de capacidad.

"Cada año se pierde porcentaje de batería, pero durante este año ha habido reportes de iPhone 14 (y sus variantes) que en 1 año han bajado desde 100% hasta 83%", se le en la publicación de Twitter de @AppleParaTodos, cuenta especializada tecnología.

Este porcentaje hace referencia a la vida útil de cada dispositivo y entre más bajo sea, más rápido tendrá que reemplazarse por una batería nueva. De esta manera, los expertos aseguran que lo normal después de un año de uso es que se reduzca de 100% a 94%.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v