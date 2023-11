¿Es verdad que la inteligencia artificial reemplazará a los periodistas? Experto responde

El pasado jueves 27 de noviembre, cientos de espectadores se reunieron para presenciar el Xilópalo, Premio Nacional de Periodismo Digital 2023, un evento en el que se exaltan las cualidades y talentos de los periodistas de todo el país, resaltando su tenacidad investigativa, su capacidad para plasmar y crear contenido.

Mediante once categorías: Paz, Periodismo con Enfoque de Género, Turismo, Crónica, Opinión, Entrevista, Fotorreportaje, Caricatura y/o animación digital, Influenciadores y Responsabilidad Social y ambiental; decenas de apasionados estuvieron en el Teatro Ripio viendo a los ganadores llevándose este galardón.

El Xilópalo recibe un gran significado, puesto que, según la página oficial de los premios, es una estatuilla “obra del maestro Carlos Salas, es un material vivo fosilizado que se utilizó para representar la transformación del periodismo que se imprimía en papel al actual, donde una red intangible con presencia permanente en todo el mundo transmite información”.

El conferencista especial de este año fue Álvaro Liuzzi, periodista y consultor de medios, quien ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre la inteligencia digital, su aplicación en el periodismo contemporáneo, sus ventajas y cómo puede la sociedad adaptarse a ella.

Noticias RCN habló con el conferencista, quien explicó los mitos que han surgido en torno a este tema, su perspectiva con respecto a su experiencia y el mensaje que le da a sus colegas a la hora de implementar este tipo de herramientas emergentes en el mundo digital.

¿Qué necesidades vio en el periodismo contemporáneo para querer ayudar a implementar la inteligencia artificial en él?

Hace bastante tiempo veía de cerca la automatización de la información para ciertas tareas de las redacciones. Lo que pasó el año pasado fue una transformación mucho más grande que es la evolución de la inteligencia artificial que realiza tareas que hasta hace muy poco parecían solo ciencia ficción.

Lo que empecé a hacer fue experimentar muy rápido con este tipo de plataformas para interpeladas y aprender durante el uso. Fue un camino posible para entender la potencialidad de los desafíos que tiene esta tecnología para el uso periodístico.

¿Hasta qué punto no puede intervenir la inteligencia artificial para las tareas humanas?

Esto entra en la discusión de la creatividad, ¿No? En dónde queda la creatividad humana en medio de todas estas tecnologías, que es algo que ya ha pasado en otro momento de la historia.

En el siglo XIX, cuando nació la fotografía, muchos pintores se quejaban de que el nuevo medio iba a reemplazarlos, hasta que este nuevo medio se internacionalizó y surgió como una creación de lo que después fueron los conocidos movimientos pictóricos de arte contemporáneo.

De esta manera, los medios interactúan y cambian las transformaciones en la sociedad. En este caso, hay un montón de potencialidades para solucionar el periodismo y lo que es la tecnología, que ya lo hemos visto, sobre lo que se puede hacer en las redacciones.

¿Puede llamarse a la inteligencia artificial como una nueva revolución industrial?

Muchos autores la comparan así. En cuanto a la creatividad, ya que muchas personas se preguntan si nos van a reemplazar o no, hay un componente de la creatividad que es la conciencia de los humanos, que la inteligencia artificial nunca va a poder tener.

Los expertos sí citan que puede ser una tercera revolución industrial, sobre todo por la transversalidad de la tecnología, porque no solo va a impactar en los medios y en la comunicación, sino también en la industria farmacéutica, la economía, la medicina y en muchas otras áreas. El cambio va a ser transversal.

¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en otras áreas del periodismo como la radio y la televisión?

Eso va a ser cada vez más común. Estamos viendo cómo la web está mutando a una web sonora y los principales emergentes son los podcast, pero estamos viendo cómo está cambiando el acceso a la información. Ya no solamente escribimos o miramos una pantalla, sino que hablamos con los dispositivos, como Siri, Alexa y otras herramientas de sonido de Google.

Están dando forma a una web donde el sonido va a tener una importancia cada vez mayor y eso interpela en lo que es la radio y la televisión para lo que es la creación de contenidos en este nuevo contexto.

¿Qué le quisiera decir a los periodistas emergentes que le tienen miedo a las plataformas de inteligencia artificial?

El miedo es lo peor que pueden tener, sobre todo porque está asociado al desconocimiento. Es bueno que intenten conocer la tecnología, capacitarse y hacer una analogía para que puedan tener horas de vuelo, para que la usen, la practiquen, la interpelen y que saquen sus propias conclusiones.

No opinen y no se dejen llevar por el pánico a raíz del desconocimiento. Me parece que hay un componente que los medios tenemos que informar mejor para este tipo de tecnologías para conocer su detrás de escena.