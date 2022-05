¿Qué están haciendo las compañías de tecnología para superar los retos del trabajo en casa?

Consolidar el trabajar en casa es un tema de larga discusión, porque involucra contextos desde lo legal, la salud y la tecnología, y en este último sector hay una serie de retos muy fuertes que han tenido que ser resultos de manera rápida por parte de las compañías tech para ofrecer alternativas a sus clientes ante la amplitud de exigencias.

La seguridad y el rendimiento son los puntos focales. Son temas que van mucho más allá de si es más fácil estar en casa trabajando o ir a la oficina, porque el modelo hibrido es el que muchas empresas están implementando en esta etapa en la que la pandemia ha bajado sus índices de complejidad. Toda una realidad que antes no estaba en el panorama.

Y ante estos retos las compañías desarrolladoras de hardware y software han propuesto soluciones en el Innovation Day para brindarles beneficios tanto a los trabajadores como a las empresas.

La seguridad, el reto más fuerte

El problema aquí es claro: las personas están en su casa conectadas a un internet privado, pero sin las condiciones de seguridad necesarias para proteger la información de las compañías, que se traduce en dinero al tener datos muy delicados. Así que a través de los computadores hay riesgos como ataques de phishing (engaño), virus a través de hardware (como las USB) y ataques en el arranque/encendido del computador. Y para todo hay alternativas de solución:

HP, empresa desarrolladora de computadores e impresoras, creó una suite de seguridad llamada HP Security Manager que viene instalada de fabrica en sus computadores recientes, que entre sus varias funciones tienen una muy importante en la que “al detectar un virus lo encierra en una ventana aparte para analizarlo y entender la amenaza”, contó Sandra Hinestroza, gerente general de HP en Colombia, a NoticiasRCN.com.

Junto a esto hay una plataforma web, en la que los empleadores pueden hacer una gestión de los datos de cada uno de los computadores de sus empleados, y así pueden analizar la cantidad de ataques que se intentaron hacer, los peligros de páginas y desde ahí buscar soluciones.

"No solo hay que pensar en el trabajo casa, sino en el trabajo en cualquier lugar, como una cafetería, porque si hay el talento por qué no aprovecharlo", Sandra Hinestroza, gerente general de HP en Colombia.

Pero otras hay soluciones que proponen las marcas creadoras de procesadoras para computadores, que se han involucrado con mucha fuerza en ofrecer a los proveedores herramientas para complementar los sistemas de seguridad, como los antivirus. Así es como Intel tiene dos herramientas destacadas: la primera es que “cuando la maquina está arrancando o encendiendo es un momento muy vulnerable, porque no sabe si ha sido atacada, por lo que hemos sacado tecnologías que permiten analizar la BIOS y que cuando encuentre algo malo se devuelve a una versión antigua que es segura y evite que se meta el ataque”, aseguró Juan Carlos Garcés, director general de Intel en nuestro país.

Y adicionalmente la marca tiene una herramienta que permite “delegar el escaneo del antivirus a la tarjeta gráfica, de manera que el CPU no se carga y uno como usuario no siente esa lentitud”, esto con el objetivo de que las personas no desactiven el antivirus porque vean que su computador tiene problemas de rendimiento.

La tercera mirada la pone AMD, que califica a la seguridad, como “el desafío más fuerte” y al igual que las demás marcas resalta que la idea es el objetivo sea autónomo de defenderse, por eso también proponen soluciones para la protección en el arranque para proteger la BIOS y se detecte una amenaza para iniciar el dispositivo de una forma segura.

Pero otro punto clave es la protección de la memoria RAM, “porque cuando yo cierro un portátil y lo dejo suspendido es el momento en el que es más vulnerable”, menciona Diego Hidalgo, Arquitecto de Soluciones de AMD para Sudamérica. Y para solucionar el problema, que se agudiza cuando un computador es robado y los delincuentes usan nitrógeno líquido para congelar la RAM y sacar información, la compañía cuenta con opciones de autoprotección que se suman a los procedimientos de seguridad de los sistemas operativos y de los programas de marcas, como el mencionado de HP.

El rendimiento, otro escalón a subir

La exigencia del mercado actual pasa por dos vías, por un lado, tener dispositivos fuertes en la multitarea, que, a pesar de correr programas básicos como una suite de Office, páginas web o plataformas de videollamadas, todas puedan estar conviviendo sin problemas. Y el otro reto, es ofrecer productos que tengan un mayor nivel de procesamiento para tareas de diseño, ingeniería, contabilidad, etc.

Por el lado de Intel ha habido un enfoque en brindar herramientas para mejorar las reuniones digitales. “Hay tecnologías que hemos implementado para eliminar los ruidos que hay en el ambiente y eso se pone a disposición de las aplicaciones de videollamadas, para que no gasten recursos propios. También hemos mejorado el rendimiento en audio, con filtros de iluminación, de calidad de imagen e incluso de embellecimiento”, aseguró Garcés.

Mientras que desde HP hay una visión de inclusión, en la que tanto el trabajador que está en casa como el que está en la oficina tengan las mismas oportunidades y sean escuchados por igual. “Y la solución que tenemos es HP Presents, que viene en algunas máquinas y permite hacer un seguimiento con la cámara a quién está hablando, lo que mejora la experiencia”, afirmó Sandra Hinestroza.

Y desde AMD hay varias propuestas, como la pronta llegada de la serie 6000 de sus procesadores, en la que “se baja un nanómetro y eso en tecnología es mucho porque hace que se tenga menor consumo energético y mayor rendimiento en la misma hoja de cilicio, lo que se traduce en una mayor duración del as baterías y menor consumo energético que genera menos costos a futuro”, dijo Mónica Casas, Líder Regional del Segmento Comercial para Sudamérica de AMD.

Y el otro foco está en mejorar la multitarea: “para las videollamadas los gráficos incluidos apoyan mucho más el procesamiento y permite que estas plataformas funcionen bien y el equipo tenga un buen rendimiento, para el uso paralelo de aplicaciones básicas como Excel o páginas web. A esto se suma la disipación de ruido de la máquina. Ya para usuarios que quieran más potencia, están los procesadores Ryzen 5 y 7, que ya permiten trabajos más pesados”.

De esta forma el panorama para los usuarios, trabajadores y empleadores, presenta una variedad de soluciones para crear un ambiente tecnológico optimo y desarrollar el trabajo hibrido con la solvencia de que no habrá riesgos informáticos y estarán las herramientas para mantener la productividad. Una nueva realidad con retos, pero con soluciones listas y en camino.