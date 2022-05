Nintendo Switch Sports, reseña: un juego para todos

Los videojuegos tienen un montón de estigmas y muchas veces son vistos como una actividad compleja a la que es difícil entrar, especialmente por los padres para entender el hobby de sus hijos o para simplemente integrar a toda la familia en una actividad. Y Wii Sports fue uno de esos juegos que abrió la puerta y mostró que sí se puede y no hay que sufrir en el intento.

Ahora llega Switch Sports, la versión para la consola actual de Nintendo que incluye seis juegos y la forma de jugar de modo local o también online. Además, de opciones de personalización y una propuesta que busca ser fiel a la original, con sus matices.

Así que tras jugarlo durante varios días llegó el momento de dar nuestra opinión, para ver cómo ha cambiado la saga y si vale la pena este juego.

Switch Sports: una fórmula que no envejece

Antes de hablar de cada uno de los juegos y sus puntos buenos y malos, una mirada general de este juego nos demuestra que, aunque el juego original salió en 2006 y tres años después su secuela, la fórmula sigue siendo igual de divertida y accesible.

Este es un juego indispensable si recibes muchas visitas de amigos o familiares y quieren relajarse un rato, moverse y ver equivocarse a los otros. No hay mayores dificultades para aquellos que no saben que son los videojuegos, porque todo funciona de manera intuitiva y se podrán adaptar fácil a los controles.

Switch Sports es un juego ideal para esos fiestas o reuniones casuales, si bien no vas a hacer el mayor deporte del mundo, también tiene su toque de exigencia física y es una experiencia totalmente diferente (como lo fue en 2006) a estar sentando con el mando en las manos.

Ahora sí, los juegos…

Son seis: fútbol, tenis, bádminton, bolos, volibol y chambara, que es juego de espadas basado en los samuráis. Cada uno tiene su sistema de juego, aunque en realidad se mueven en el concepto de agitar el mando para hacer alguna actividad. Véamelo uno a uno:

Tenis: es quizás uno de los más recordados y de verdad se agradece que se sienta igual que hace 16 años. Es muy divertido y tiene su toque de estrategia al ser un juego de dobles, en el que cada jugador controla dos personajes de su lado de cancha, por lo que puede atacar con el que está más cerca de la red o con el que está al fondo. Aunque también se puede jugar con hasta cuatro jugadores y ahí la experiencia segura es más divertida. Es casi perfecto, el mando responde bien y tiene algunos guiños al de 2006.

es quizás uno de los más recordados y de verdad se agradece que se sienta igual que hace 16 años. Es muy divertido y tiene su toque de estrategia al ser un juego de dobles, en el que cada jugador controla dos personajes de su lado de cancha, por lo que puede atacar con el que está más cerca de la red o con el que está al fondo. Aunque también se puede jugar con hasta cuatro jugadores y ahí la experiencia segura es más divertida. Es casi perfecto, el mando responde bien y tiene algunos guiños al de 2006. Bolos: otro icono de la marca. Creo que es el juego que más se va a disfrutar en familia porque es el más sencillo de jugar, no requiere de mucha precisión (como en la vida real) para hacer una chuza y como se puede jugar rotando un mando, no se necesita un par de Joy-con adicional para jugar con cuatro personas. Ahora añade un modo con obstáculos, que puede ser el siguiente nivel, una vez domines el concepto inicial.

otro icono de la marca. Creo que es el juego que más se va a disfrutar en familia porque es el más sencillo de jugar, no requiere de mucha precisión (como en la vida real) para hacer una chuza y como se puede jugar rotando un mando, no se necesita un par de Joy-con adicional para jugar con cuatro personas. Ahora añade un modo con obstáculos, que puede ser el siguiente nivel, una vez domines el concepto inicial. Bádminton: es similar al tenis, pero con un ritmo de juego más rápido. Las partidas suelen ser más cortas, aunque cada punto puede ser largo una vez se domine la técnica. Quizás al control aquí si le falta precisión en algunos casos, porque a veces no hay cómo ver la forma de ganar.

es similar al tenis, pero con un ritmo de juego más rápido. Las partidas suelen ser más cortas, aunque cada punto puede ser largo una vez se domine la técnica. Quizás al control aquí si le falta precisión en algunos casos, porque a veces no hay cómo ver la forma de ganar. Voleibol: este ya requiere de más movimientos, porque debe haber recepción, pase, remate y bloqueo. Aunque en realidad los dos primeros funcionan muy parecido y ahí se sacrifica un poco de inmersión para ganar diversión y accesibilidad. Es un juego que tiene un timing interesante con el bloqueo, pero puede que cueste disfrutarlo del tono si no se entra en la dinámica y un jugador entiende más que el otro.

este ya requiere de más movimientos, porque debe haber recepción, pase, remate y bloqueo. Aunque en realidad los dos primeros funcionan muy parecido y ahí se sacrifica un poco de inmersión para ganar diversión y accesibilidad. Es un juego que tiene un timing interesante con el bloqueo, pero puede que cueste disfrutarlo del tono si no se entra en la dinámica y un jugador entiende más que el otro. Fútbol: es el diferente de todos, porque aquí se debe mover al personaje y se siente como un Rocket League, el caos suele abundar y puede que te pases todo el partido corriendo detrás del balón para poder tocarlo. Es seguro el que más le va a costar aprender a algunos y eso pude generar que lo dejen de lado. Hay que saber moverse, saber cuando rematar y por momentos tener un equipo para disfrutar. Un gran punto negativo es que requiere de otro par de Joy-con para jugar de a dos en el modo local.

es el diferente de todos, porque aquí se debe mover al personaje y se siente como un Rocket League, el caos suele abundar y puede que te pases todo el partido corriendo detrás del balón para poder tocarlo. Es seguro el que más le va a costar aprender a algunos y eso pude generar que lo dejen de lado. Hay que saber moverse, saber cuando rematar y por momentos tener un equipo para disfrutar. Un gran punto negativo es que requiere de otro par de Joy-con para jugar de a dos en el modo local. Chambara: el juego de espadas es el más estratégico, porque debemos saber defender y atacar. Las partidas suelen ser cortas, pero por momentos tensionaste, ya que se debe estar atento a los movimientos del rival para ver cómo nos movemos nosotros. El objetivo es sacar al otro jugador de la arena pegándole con la espada. Tiene un modo en el que el arma acumula energía y da un golpe fuerte, lo que le añade más estrategia. Puede costar aprender a jugar (especialmente defenderse), pero se disfruta mucho.

A nivel general, los juegos sacrifican mucho la precisión de los controles para entregar una experiencia accesible y que no haya mucha diferencia entre el que no sabe jugar y el que sí. Una buena forma de iniciar es probar primero tenis y bolos, para luego ir por bádminton y voleibol y terminar con los otros dos. Esto para tomarle el ritmo a los controles.

Además, el modo online funciona bien y algunos juegos tienen sus variantes, como bolos, en el que participan un gran número de jugadores y se van eliminado por rondas.

El gran lunar de Switch Sports

No hay duda, es un juego divertido y accesible. Pero también es un juego corto de contenido, seis juegos a esta fecha parecen pocos cuando Wii Sports Resort (la secuela) incluyó más de 10. Si bien Nintendo dijo que Golf llegará pronto en una actualización gratuita, hace falta más y puede que con el tiempo se vuelva repetitivo.

Aunque el gran problema esta en sus opciones de personalización, ya que la ropa, peinados y demás, solo se puede desbloquear en el modo online y no es una tienda sino una especia de cajas sorpresas en las que te puede salir ropa que no te gusta o que no es de tu género. No es tan chévere y el contenido inicial para personalizar el personaje es muy escaso, por lo que terminan dando igual ese diseño de personaje.

Entonces… ¿Vale la pena Nintendo Switch Sports?

Como dijimos. Si te gustan los party game, recibes muchas visitas o tienes hijos es una opción totalmente garantizada porque aporta toda la diversión que promete. Eso sí, toca sacrificar algo de precisión, pero si eso hace que puedas llamar a tu mamá o a tu abuelo a jugar, creo que vale la pena. Para tener un simulador de fútbol está FIFA.

Cada juego aporta lo suyo y tienes sus niveles de dificultad, que no son tan altos al final de cuentas, pero que permiten ir entrando de a poco en el juego en general. Será cosa de cada uno ir probando los diferentes juegos para ver cuál gusta más.

Eso sí, el tema de contenido es algo limitado. Hicieron falta más juegos y más opciones de personalizar al personaje. Ya por esta época es algo que se exige y que los jugadores quieren tener, especialmente cuando las opciones están y los conceptos del pasado son claros teniendo en cuenta el pasado. Pero seguro Switch Sports será un lugar de risas garantizadas.

