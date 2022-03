Triangle Strategy, reseña: una obra de arte hecha videojuego

Los videojuegos normalmente están con es etiqueta de ser productos de consumo de entretenimiento ligero, pero desde hace mucho tiempo la profundidad de sus historias y mecánicas de juegos los convierten en obras mucho más complejas que van más allá de matar marcianos porque sí.

Y Triangle Strategy es el ejemplo más reciente. Sin miedo a decirlo, de entrada, será uno de los juegos más importantes del 2022, en un año que tiene grandes lanzamientos. Este exclusivo de Nintendo Switch presenta una historia muy madura, digna de producciones como Game of Thrones, con la que hay muchas similitudes.

Pero a eso se suma un gameplay que tiene mecánicas tan bien llevadas que la inmersión en la historia es muy completa y nos dejamos llevar por su argumento mientras luchamos, tomamos decisiones y vemos crecer a los personajes. Esto es una obra de arte.

Lee también: Nintendo Switch se actualiza: ¿cuáles son sus nuevas funciones?

Triangle Strategy, un juego maduro

Este título desarrollado por Square Enix para Switch cuenta la historia de Serinoa, el hijo del dirigente de una de las casas del reino de Glenbrook en el continente de Norselia. Este reino firmó un acuerdo de paz con otros dos territorios, Aesfrost y Hyzante, tras una guerra por recursos 30 años atrás.

Nuestro rol será asumir el mando de la casa Wolffort y defender los intereses del del reino de Glenbrook, en medio de una nueva guerra que se desata por la obtención de las minas y el poder del territorio.

En medio de este viaje hay un montón de giros argumentales que hacen de la narrativa mucho más compleja de lo que se pueda creer. Mientras que los personajes van creciendo y tomando posturas en sus decisiones. Además, conocemos a un gran número de personajes como la Princesa Frederica Aesfros, prometida de Serinoa, y el príncipe Ronald, amigo de nuestro protagonista.

Todo esto cargado de grades secciones de diálogo y combates para ir desarrollando las situaciones, dándole dirección a la historia y asumiendo nuestro rol como nuevo líder de la casa Wolffort.

Y para no dar spoilers del final o del desarrollo del guion, dejamos todo ahí. Pero sin duda esta es una de las cartas más fuertes que tiene el juego, una historia que es digna de ver con palomitas de maíz y dejarse llevar por una intriga constante, personajes bien llevados y momentos de emoción, que personalmente nos hicieron emocionar como nunca. Además, que todo entra en un ambiente abrazador, que no se sale de su realidad y premia al jugador por las horas invertidas.

Combate y mecánicas bien llevadas

Estamos ante un JRPG con combate por turnos, así que de entrada será un sistema que a algunos no les gusta mucho. Pero tranquilos. Denle una oportunidad. Personalmente no soy de este tipo de juegos, pero tras entender cómo funcionan las peleas, los roles de cada personaje y las estrategias que se deben montar todo será más disfrutable. El juego arranca con calma en ese aspecto y va subiendo su complejidad para que los nuevos no sufran a la mitad.

Ya de forma específica, el combate de Triangle Strategy tiene muy pocas grietas. Cada personaje tiene sus habilidades y se logran complementar bien, algunos más fuertes con espadas, otros con arto, magos negros y blancos, soldados fuertes… Adicionalmente los escenarios agregan ventajas o desventajas, que siendo bien llevadas se siente el impacto de estar en una parte alta o la afectación del clima para la movilidad.

Mira también: Pokémon Legends: Arceus, reseña: una renovación a medio camino

Previo a cada combate podemos mejorar las características de cada personaje, es un RPG. Así que además de los puntos de experiencia, tenemos una moneda que permita potenciar armas o habilidades. Un sistema muy grande que tiene un impacto favorable en el juego, especialmente cuando todo se pone más complicado.

Y los movimientos por el mapa son equilibrados, algunos personajes se mueven más que otros, pero siempre hay un balance tanto en ataque como en defensa. Por lo que saber mover las fichas en el tablero serán la clave del triunfo.

Sistema de decisiones… ¡una joya!

Si la historia es la carta más fuerte de Triangle Strategy, el sistema de decisiones es la joya que finaliza la obra completa. Y es que normalmente vemos que los juegos incluyen mecánicas así que son muy polarizadas, o ser el bueno o el malo de todo. Pero aquí no sucede así y de las tres opciones que te dan, las tres pueden ser perfectamente las que tu elegirías, por lo que el peso es más grande y pensar bien es una obligación.

Las decisiones siempre están llevándote por esa personalidad honorable de Serinoa, pero en muchas ocasiones se te cuestiona de qué es más importante si sacrificar a tu pueblo, combatir en la guerra o salvar a un amigo. Es una locura en la que a veces no quisieras estar, pero disfrutas. Además, que muchas respuestas se desbloquean al conversar o caminar por el entorno.

Y otro punto clave es la mecánica de balanza que sirve para tomar una decisión clave en el juego. En ella votan los siete personajes del juego que siempre van a nuestro lado, nuestro equipo. Pero cada uno tendrá una postura inicial sobre el tema y será labor nuestra convencerlos de votar por la opción que consideramos mejor, aunque hacerlo no es tarea fácil y necesitamos darles argumentos válidos, por lo que es importante saber tomar la decisión correcta al tomar una respuesta.

Todo esto es atrapante y se siente el peso de llevar un cargo fuerte, porque además la historia te va dando responsabilidades y cuando estas frente algo así ya tienes una gran carga narrativa que te obliga tomar la mejor decisión. Tu moral también está en el videojuego.

También puedes leer: Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente, reseña: ¿Vale la pena?

Entonces… ¿Vale la pena Triangle Strategy?

Obvio que sí y mucho. Pero… ten en cuenta que es un RPG y que su inicio va a ser lento, las tres primeras horas deberás tener paciencia mientras la historia toma forma, mientras aprendes las mecánicas y entras en el entorno del juego. Después de que pases esa barrera, el juego te lo va a recompensar sin duda.

Además, el diseño gráfico del juego no dejes que te engañe. El pixel art es una belleza, a nivel gráfico está muy bien llevado y su música es cautivante. Todo acompañado de un guion maduro, que tiene muchos quiebres que te dejarán con la boca abierta.

Adicionalmente un sistema de combate completo, que motiva a ser estratega y saber usar a los peronsajes. Para finalmente tener una toma decisiones profundas, con impacto fuerte en la historia y que cuestiona tu moralidad. Triangle Strategy es definitivamente una obra de arte.