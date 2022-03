¿Pagas PlayStation Plus? Aquí te contamos todos los cambios que tendrá el servicio

Si tienes una PlayStation en tu casa, seguramente también pagas la suscripción de PS Plus que te permite jugar online y descargar dos juegos mensuales sin costo adicional. Pues recientemente la empresa japonesa informó de una serie de cambios que habrá en este servicio, por lo que es importante conocerlos para que puedas tomar una decisión de si seguir pagando o incluso mejorar tu suscripción.

Estas novedades llegan como una respuesta al éxito del Game Pass de Xbox, que funciona pagando una mensualidad por acceder a un catálogo de juegos muy grande. Por lo que algo muy similar sucederá con PlayStation, aunque con sus matices. Y aquí te contamos todo.

El nuevo PlayStation Plus

Lo primero que hay que decir es que estos cambios llegarán en junio, por ahora no hay fecha definida y todavía quedan detalles por conocer. Pero primero veamos cuáles son los nuevos tipos de PS Plus que habrá, porque son tres:

PS Plus Essential: es la suscripción más básica y es el calco de PS Plus, es decir, que con él vendrá la posibilidad de jugar online, descargar dos o tres juegos gratis al mes y guardado en la nube, además de descuentos exclusivos. Su costo será de $6.99 mensuales / $16.99 trimestrales / $39.99 anuales (en Latinoamérica).

es la suscripción más básica y es el calco de PS Plus, es decir, que con él vendrá la posibilidad de jugar online, descargar dos o tres juegos gratis al mes y guardado en la nube, además de descuentos exclusivos. Su costo será de $6.99 mensuales / $16.99 trimestrales / $39.99 anuales (en Latinoamérica). PlayStation Plus Extra: Ofrece todos los beneficios del nivel Essential y adicionalmente da acceso a un catálogo de 400 juegos de PS4 y PS5, entre los que hay títulos exclusivos y otros de terceros que se podrán descargar. Su costo será de $10.49 mensuales / $27.99 trimestrales / $66.99 anuales.

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential y adicionalmente da acceso a un catálogo de 400 juegos de PS4 y PS5, entre los que hay títulos exclusivos y otros de terceros que se podrán descargar. Su costo será de $10.49 mensuales / $27.99 trimestrales / $66.99 anuales. PlayStation Plus Premium: Ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra, pero agrega otros 340 juegos, entre los que se incluyen juegos de PS3 para jugar vía streaming (desde la nube) y también juegos de PS1 y PS2 que se podrán descargar.

Aunque para este último hay un gran asterisco en el caso de Latinoamérica. El servicio ‘Premium’ se llamará Deluxe en nuestra región y así explica PlayStation de cómo funcionará:

“En el caso de los mercados sin servicios de transmisión en la nube, PlayStation Plus Deluxe se ofrecerá a un precio más bajo en comparación con Premium, e incluye un catálogo de queridos juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También se incluyen beneficios de los niveles Essential y Extra. Los precios locales variarán según el mercado”.

De esta forma los precios de esta suscripción serán: $11.99 mensuales / $31.99 trimestrales / $76.99 anuales

Preguntas y respuestas a los cambios de PlayStation Plus

Ya con el panorama claro hablemos de ciertos puntos claves a resolver:

¿Qué juegos estarán en el catálogo?: Si bien PlayStation dejó claro que los lanzamientos no llegarán desde el día uno al servicio, sí habrá una lista inicial de grandes juegos como: Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Y se promete que la biblioteca se actualizará “regularmente”.

¿Qué pasará con las suscripciones que ya están pagas?: En el caso de que ya tengas PS Plus pago por varios meses o años todavía no está claro qué será lo que pasará exactamente, pero seguramente se les dará una opción para aumentar el nivel ajustando los precios y los que no quieran se quedarán en el nivel más básico que es igual al actual.

¿Cuándo llegarán los cambios de PS Plus?: En Asía serán los primeros mercados donde estarán disponibles los nuevos servicios, para ir llegando de forma gradual al resto del mundo. La promesa es que a finales del primer trimestre de 2022 ya esté disponible a nivel global.

