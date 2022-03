Sube el nivel: Netflix anuncia tres nuevos videojuegos

El catálogo de videojuegos de Netflix sigue creciendo y esta vez los títulos presentados muestran un alto nivel de diseño, un poco más alejado de los juegos arcade que por ahora tiene la plataforma.

En total son tres juegos: This Is A True Story, Shatter Remastered e Into The Dead 2: Unleashed. De los que seguro no reconocerás por su nombre, así que aquí te presentamos uno a uno.

Eso sí, ten en cuenta que para disfrutar de estos títulos debes tener una suscripción activa a Netflix, pero que no se debe pagar ningún precio adicional. Además, de que son juegos para celulares y tablets, por ahora no hay disponibilidad para otras plataformas.

Los tres juegos nuevos de Netflix

This Is A True Story: juego de puzles narrativo con toques de RPG y un apartado artístico que luce muy lindo. Este juego cuenta la historia real de una mujer del África subsahariana que lucha por conseguir agua para su familia. Ya disponible.

Shatter Remastered: juego rompeladrillos al mejor estilo retro con acción clásica. Es una versión actualizada del juego de Sidhe para PlayStation 3. Su banda sonora es espectacular. Ya se puede descargar.

Into The Dead 2: Unleashed: secuela del juego de acción y zombis Into the Dead. Un título runner-shooter de supervivencia en el que tenemos que poner a nuestra familia a salvo por la amenaza de los zombis. Por lo que hay mucha acción, violencia, combates y varios niveles. Por ahora no tiene fecha.

