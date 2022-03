Uno de los videojuegos más esperados de este año se retrasa a 2023

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild era uno de los juegos más esperados para este 2022 por los fans de Nintendo. Pero de forma sorpresiva la empresa japonesa confirmó que el juego saldrá hasta la primavera de 2023.

“Comentamos previamente que el objetivo era lanzarlo en 2022. Sin embargo, hemos decidido extender el desarrollo un poco más y cambiar la fecha a primavera de 2023”, afirmó Eiji Aonuma, productor de la saga.

De esta forma habrá que esperar un poco más de un año para tener el juego en el mercado y darle continuidad a la historia de Link, que tanto marcó en la primera entrega de esta versión.

El productor de la serie The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, comparte con nosotros nueva información sobre la fecha de lanzamiento de la secuela de The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/8pjYYKKl7H — Nintendo España (@NintendoES) March 29, 2022

¿Por qué se cancela la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Si bien no se dio un motivo exacto, Aonuma aseguró que la idea es que el equipo tenga más tiempo para el desarrollo y se puedan pulir las nuevas mecánicas, ya que la idea es que esta entrega se pueda jugar tanto en el cielo como en la tierra.

“Con el fin de hacer que este juego sea una experiencia especial, el equipo al completo continuará trabajando diligentemente en del desarrollo de este producto, así que, por favor, esperen un poco más", dijo.

Todo esto sin duda da muestras de que el desarrollo necesita más tiempo y que también el calendario de Nintendo está apretado en 2022, porque le quedan por anunciar fechas de grandes lanzamientos como Bayonetta 3 y Pokémon Escarlata y Purpura.

