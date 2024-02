Xiaomi desafía a Tesla con su nuevo carro eléctrico SU7 Max: conozca las características y precio

En el marco del Mobile World Congress 2024 en Barcelona, Xiaomi dio a conocer su último avance en vehículos eléctricos con el impresionante Su7 Max.

La compañía china Xiaomi, reconocida por sus teléfonos móviles de alta gama a precios competitivos, ha decidido expandirse al sector de los vehículos eléctricos con su nuevo modelo SU7 Max. Este sedán eco tecnológico de alto rendimiento forma parte del ecosistema 'Human x Car x Home' de Xiaomi.

De acuerdo con los expertos, el Xiaomi SU7 Max impresiona a primera vista con su potencia y estilo oriental. Equipado con innovaciones tecnológicas, el vehículo contará con tres motores denominados HyperEngine V6, HyperEngine V6s e HyperEngine V8s, alcanzando potencias de hasta 673 CV. Además, la batería CTB Integrated Battery Technology permitirá una autonomía teórica de más de 1.200 kilómetros con una capacidad máxima de 150 kWh.

Here are Xiaomi's upcoming cars - The SU7 and SU7 Max! 🏁



SU7 Key Details -

- Rear Wheel Drive

- Single HyperEngine V6 Motor

- 299 Horsepower and 400NM of Torque

- 210 km/h (130 mph) Top Speed

- 668 km (415 miles) Range

- 0-100 km/h (0-60 mph) in 5.28 seconds!



SU7 Max Key… pic.twitter.com/Mu3EAQjHLE