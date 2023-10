Actriz de 'Betty, la fea' descubrió, justo antes de la boda, que su prometido es homosexual

La reconocida actriz Marcela Posada, conocida por su papel en la exitosa serie 'Betty, la fea', ha revelado en una entrevista reciente detalles impactantes sobre su vida sentimental y su experiencia amorosa. Aunque la actriz ha mantenido su vida privada en discreción, esta vez decidió compartir una dolorosa historia que sufrió justo antes de casarse.

Le puede interesar: Betty la fea: este es el elenco de la nueva serie

Posada, quien también ha participado en otras producciones televisivas como 'El man, es Germán', 'Enfermeras' y 'En los tacones de Eva', ha confesado que ha tenido mala suerte en el amor y lleva más de diez años soltera. Sus seguidores siempre han mostrado interés en conocer más sobre su vida sentimental, y fue a través de una pregunta en sus historias de Instagram que Marcela decidió revelar parte de su historia.

La actriz admitió que siempre ha tenido miedo de enamorarse debido a experiencias pasadas que no resultaron bien. "Cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal", afirmó Posada en entrevista con 'Lo sé todo'. A pesar de ello, se ha mantenido soltera y feliz.

La infidelidad que sufrió

Sin embargo, en esta entrevista Marcela decidió compartir uno de los episodios más impactantes de su vida amorosa. Durante los preparativos de su matrimonio, descubrió que su prometido le estaba siendo infiel con otra persona. Aunque no reveló la identidad de su expareja, señaló que se trató de una de las relaciones más largas que había tenido.

Más sorprendente aún, mientras investigaba en las redes sociales, Posada se dio cuenta de que su prometido mantenía relaciones homosexuales. "Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad", expresó la actriz.

Su prometido y sus secretos

Marcela Posada compartió la dificultad que sintió en ese momento, pues estaba a punto de casarse con alguien que guardaba secretos y ocultaba su verdadera orientación sexual. Logró darse cuenta de la situación a tiempo y cancelar la boda. Además, notó comportamientos y actitudes femeninas en esta persona, incluso llegó a vestirse como mujer en una fiesta de disfraces.

La actriz también descubrió que su exprometido tenía perfiles en redes sociales donde interactuaba con personas homosexuales, pero ella estaba bloqueada. Esta revelación ha dejado a Marcela Posada impactada, pero agradece haber descubierto la verdad antes de dar un paso tan trascendental en su vida.