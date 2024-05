"Ya no hay despecho": Alejandro Estrada habló acerca de su relación actual con Nataly Umaña

En un giro inesperado de los acontecimientos, el reconocido actor Alejandro Estrada compartió detalles sobre su actual relación con su exesposa, Nataly Umaña, después del escándalo de infidelidad que culminó con su separación.

La pareja, que estuvo casada por 12 años, ha logrado rehacer sus vidas por separado, demostrando una madurez y un respeto mutuo que pocos esperaban.

La vida de Alejandro Estrada y Nataly Umaña, tras su separación

Tras la separación, Nataly Umaña se enfocó en su carrera, participando en varios proyectos en México y Estados Unidos. Mientras tanto, Alejandro Estrada ha estado involucrado en la grabación de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", un programa muy esperado que pronto se estrenará en el Canal RCN.

La distancia física y los compromisos laborales han mantenido a los exesposos en caminos separados, pero no han impedido que mantengan una relación cordial.

Alejandro Estrada reveló detalles de su relación actual con Nataly Umaña

En una reciente entrevista con el humorista ‘Luchito Humor’, Estrada reveló cómo ha sido su vida después de la ruptura. Con una actitud positiva, el actor comentó: “Todo muy bien, gracias a Dios, ahorita lo importante es siempre mirar hacia adelante, realmente estoy contento hoy por hoy”. Su respuesta reflejó un deseo de seguir adelante sin rencores, enfocándose en su bienestar personal y profesional.

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista fue cuando ‘Luchito Humor’ le preguntó a Estrada sobre los comentarios de la gente, quienes a menudo lo reconocen como “el hombre al que le destruyeron el matrimonio”. Estrada respondió con serenidad y madurez, afirmando que ha logrado mantener buenas relaciones con todas sus exparejas, incluyendo a Nataly. “Es vivir el momento, tener mucha claridad, mucha madurez de cómo hacer las cosas, entablar buenas amistades con las relaciones que uno ha tenido, tengo una excelente amistad con todas las personas con las que he tenido relaciones, y esta no va a ser la excepción”, aseguró.

Por su parte, Nataly Umaña también ha compartido sus pensamientos sobre su relación con Estrada. Durante su breve regreso a La Casa de los Famosos, Umaña abordó el tema, aclarando que su matrimonio no terminó debido a un nuevo interés romántico dentro del reality, sino que la decisión de separarse fue un proceso que ya venía gestándose desde hace tiempo. “Yo no terminé un matrimonio porque a mí me gustó alguien adentro, esto fue un proceso que venía viviendo desde hace mucho tiempo”, explicó Umaña, enfatizando que su decisión fue reflexionada y no impulsiva.

La salida de Nataly de La Casa de los Famosos Colombia fue seguida de cerca por sus seguidores, quienes especulaban sobre un posible encuentro con Estrada. Sin embargo, este encuentro no se dio ya que Alejandro estaba disfrutando de unos días de descanso en Cartagena. Desde entonces, no se ha aclarado públicamente dónde reside cada uno y quién se quedó con la casa que compartían.

A pesar de la distancia y los nuevos rumbos en sus vidas, ambos actores han demostrado que es posible mantener una relación amistosa y respetuosa después de una separación.

La revelación de Estrada sobre su relación con Umaña y su actitud hacia el futuro sin despecho ni resentimientos ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes ven en él un ejemplo de cómo afrontar y superar las adversidades con dignidad y optimismo.