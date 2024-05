El fuerte regaño de Karen a Nataly por su infidelidad a Alejandro Estrada en la Casa de los Famosos

La visita de la actriz Nataly Umaña a la Casa de los Famosos ha generado ciertas discusiones con los participantes del Team Papillente. En diversas ocasiones, la exparticipante confrontó a sus compañeros, por lo que hablaron de ella tras su eliminación.

En las últimas horas, se conoció una fuerte discusión entre la actriz y la creadora de contenido. En esta oportunidad, Karen no dudó en dar a conocer su opinión sobre toda la polémica que rodeó la relación de la actriz con Miguel Melfi y en la que se vio involucrado Alejandro Estrada, expareja de Umaña.

Karen regañó a Nataly por infidelidad

Fiel a su carácter, Karen lanzó un fuerte regaño a Nataly por su infidelidad a Estrada.

“El que engaña tiene la culpa. (...) Yo soy empática, pero no soy ciega. (...) Eso no quita culpabilidad. (...) El que engaña tiene la culpa, si yo estoy con Neider y él me engaña, él tiene la culpa. No estoy diciendo si la mujer tiene la culpa, si el hombre tiene la culpa, si está correcto o por qué hizo lo que hizo, no sé, pero el que engaña tiene la culpa", dijo.

“No tiene nada que ver con el machismo, ni con el feminismo, ni con los géneros, ni con la masculinidad, ni con la sociedad, ni con nada. Para mí, la persona que engaña es la persona que tiene la culpa”, agregó.

Ante estas palabras, Nataly manifestó sentirse juzgada por su compañera.

Nataly se va de la casa de los famosos

Luego de 24 horas de su ingreso a la Casa de los Famosos, los colombianos decidieron el tiempo de estadía de Nataly Umaña dentro del reality, dejando sorprendidos a todos, pues estará más días que lo esperado, teniendo en que compartir con los siete participantes que quedan dentro de la casa más importante de Colombia.

Según dio a conocer Carla Giraldo y Cristina Hurtado en días anteriores, Nataly Umaña estará dentro de la Casa de los Famosos cinco días, siendo hasta este lunes su último día en el reality.