Alejandro Estrada se sincera y cuenta cómo es la relación con su hijo que vive en el exterior

Alejandro Estrada, actor colombiano y ex participante de MasterChef Celebrity, volvió a hablar públicamente, no solo por su salida del reality, sino por las revelaciones que ha hecho sobre su vida personal.

En una entrevista reciente, Estrada compartió detalles sobre la relación que mantiene con su hijo, quien actualmente vive en Europa (Francia).

Pocos conocen esta faceta del actor, ya que muchos se enfocan en su vida amorosa, como su separación de Nataly Umaña o su relación con Dominica Duque.

Sin embargo, Estrada ha dejado claro que uno de los aspectos más importantes de su vida es su hijo, quien acaba de cumplir 17 años y con quien mantiene una relación cercana, a pesar de la distancia.

En una entrevista con la emisora Bésame, Estrada reveló que tomó una decisión difícil al permitir que su hijo se mudara a Francia junto a su madre. “Tuve que dejar ir a mi hijo de Colombia con su madre a vivir fuera del país por un mejor futuro”, confesó el actor. “Francia, país interesante, lo dejé ir para hacer sus últimos años de colegio y además se quedará haciendo la universidad”.

A pesar de la distancia, Estrada asegura que mantiene una buena relación con su hijo, destacando que la separación física no ha afectado la conexión que tienen. Aunque solo pueden verse una o dos veces al año, el actor describe esos encuentros como momentos de gran valor emocional.

Estrada también comentó que, aunque la distancia es difícil, ha logrado mantener una relación basada en el diálogo y la confianza con su hijo. “Hemos tenido una relación de mucho diálogo y no se queda con nada. Me cuenta más cosas a mí que a la mamá y la madre, que vive con él, me llama a preguntarme cosas que ella no sabe viviendo con él”.