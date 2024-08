Nataly Umaña revela el acuerdo económico que marcó su matrimonio con Alejandro Estrada

Alejandro Estrada ha estado en el centro de la atención mediática recientemente, no solo por su salida de MasterChef Celebrity Colombia, sino también por su vida personal y los detalles de su relación con Nataly Umaña.

La pareja, que en su momento fue una de las más sólidas y seguidas de la farándula colombiana, terminó su matrimonio a inicios de 2024 tras una serie de eventos que llevaron a su separación definitiva.

El acuerdo económico que marcó el matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada

En una reciente entrevista en el pódcast "4usinfiltros", Nataly Umaña reveló un acuerdo que tuvo con Alejandro Estrada durante su matrimonio, el cual definía la manera en la que manejarían su economía familiar. Según Umaña, el tema del dinero fue siempre un pilar fundamental en su relación, y desde el inicio establecieron que los gastos se dividirían en partes iguales, un "50-50" que ambos aceptaron como un compromiso mutuo.

La actriz comentó que durante años esta dinámica le resultó positiva, permitiéndole sentir independencia y evitar la sensación de ser una mujer "mantenida". Sin embargo, con el tiempo, Nataly comenzó a cuestionar este acuerdo, sintiendo el deseo de romper con esa norma y recibir más gestos de atención y cuidado por parte de su pareja. "De repente pasan años y sigue siendo 50-50 y no está mal, pero llega un momento en que digo no, quiero sentirme más consentida", expresó Umaña, señalando que aunque no hubo situaciones de daño físico o psicológico en su relación, la cuestión económica siempre fue un tema constante.

La separación y nuevos comienzos para ambos actores

La ruptura entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada ocurrió tras el escándalo de un romance que Nataly sostuvo en el reality La Casa de los Famosos Colombia con el cantante panameño Miguel Melfi. Este hecho llevó a Estrada a tomar la decisión de poner fin a su matrimonio, y aunque ambos actores mantuvieron su separación en términos amigables, desde entonces han preferido no hablar públicamente del tema y han optado por centrarse en sus nuevos proyectos personales.

Después de finalizar el reality, tanto Nataly como Alejandro se reunieron con sus abogados para formalizar su divorcio, sin mayores conflictos. Desde entonces, han decidido mantener sus vidas privadas fuera del foco mediático, pero Umaña aprovechó la entrevista para compartir su experiencia y reflexionar sobre los acuerdos en las relaciones de pareja. A pesar de los desafíos, ambos parecen estar enfocados en seguir adelante, con Estrada dedicándose a su carrera y nuevos intereses, mientras Nataly explora oportunidades en su vida personal y profesional.

Esta historia de separación y reinvención muestra cómo las dinámicas dentro de una relación pueden evolucionar con el tiempo y cómo los acuerdos establecidos desde el principio pueden ser tanto una fortaleza como un desafío cuando los intereses y deseos cambian.