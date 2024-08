"No está bien" Franko Bonilla dejó de guardar silencio y habló sobre Cony Camelo, esto fue lo que reveló

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia se volvió aún más intensa durante el episodio del miércoles 28 de agosto, cuando los participantes se enfrentaron a emocionantes desafíos de alta cocina y vivieron momentos de tensión inesperados.

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió entre el humorista Franko Bonilla y la actriz Cony Camelo, quienes protagonizaron un incómodo intercambio en medio de uno de los retos.

Franko Bonilla critica a Cony Camelo por interrumpir su asesoría

El incidente ocurrió mientras Franko Bonilla estaba recibiendo consejos del chef Jorge Rausch, uno de los jurados más exigentes del programa. En un momento crucial del reto, Cony Camelo interrumpió la asesoría para solicitar la opinión del chef sobre el punto de sal de su risotto, buscando asegurar que su plato cumpliera con las expectativas del jurado.

“Me tocó meterme en la entrevista de Franko y decirle a Rausch por favor pruebe mi risotto”, explicó Camelo, justificando su intervención. Sin embargo, la interrupción no fue bien recibida por Bonilla, quien mostró su molestia tanto con palabras como con gestos que reflejaron su incomodidad. “No es de buena educación interrumpir una conversación”, expresó el comediante, dejando claro que no le gustó la forma en la que su momento de asesoría fue interrumpido.

Franko, visiblemente serio, agregó que su intención no era crear conflicto, pero consideraba que esas situaciones no deberían suceder en la competencia. “Lo que hizo Cony no está bien, solo que yo no alego ni digo nada y menos a una mujer”, comentó, reconociendo que no sabía cómo podría reaccionar alguien que estuviera recibiendo un consejo crucial en medio del reto.

Franko Bonilla busca evitar conflictos en la competencia

A pesar de su evidente descontento, Franko Bonilla enfatizó que no quería discutir con Cony Camelo ni con ningún otro participante, destacando que esperaba que situaciones similares no se repitieran. “No quiero regañar a nadie, pero estas cosas no deberían pasar”, concluyó, tratando de cerrar el tema sin agrandar la tensión.

Este episodio reflejó la complejidad y la presión que viven los participantes en la cocina más famosa de Colombia, donde cada minuto cuenta y la competencia se vuelve cada vez más intensa. Las interacciones entre los concursantes muestran no solo su pasión por la cocina, sino también la necesidad de manejar las emociones en un ambiente lleno de retos y exigencias. Mientras la competencia avanza, los televidentes se mantienen atentos al desenlace de estos momentos que agregan un toque de drama a MasterChef Celebrity Colombia.