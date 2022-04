"Mi fin no es la fama": Alejandro Riaño cierra su cuenta de Twitter y se retira de las redes

Alejandro Riaño, comediante bogotano reconocido por su papel como 'Juanpis González', anunció a través de su cuenta de Twitter que se alejará de las redes sociales temporalmente. El aviso se da días después de dar a conocer el fin de su matrimonio con María Alejandra Manotas.

El humorista ha sido protagonista de recientes polémicas por los comentarios que hizo sobre el político Miguel Polo Polo, a quien tildó de “negro, pobre y gay” en medio de una de las entrevistas que realiza en sus shows.

En contexto: La respuesta de Polo Polo a Alejandro Riaño por comentario de Juanpis González

Después de estos dos escándalos, Riaño expresó recientemente que está cansado de recibir críticas. “Que mierda de país, que mierda la misma mierda que nos tiramos. Nadie es orgulloso de su tierra. Solo cuando hay futbol. Me duele esto, y no, no me voy, jamás dejaré de luchar, pero nos creemos lo mejor y solo nos tiramos MIERDA” afirmó el comediante.

Señaló también que su intención no era la fama, la riqueza ni los 'likes', y expresó que las personas algún día entenderían el trabajo que logró con su personaje. Luego de su aviso, cerró su cuenta de personal de Twitter, pero la cuenta de Juanpis González sigue activa con más de 775 mil millones de seguidores.

El comediante se desahogó en sus redes y expresó que está “roto de dolor por múltiples cosas”. También explicó la intención que tenía su personaje, con la crítica que intento hacer.

Vea también: “Dejen de montarse en las carrozas”: Alejandro Riaño pide acabar con carruajes de caballos en Cartagena

Con mi personaje quería representar todo lo que está mal en esta vida. El machismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, y creo que no estamos preparados para entender cosas tan básicas para sanar.

Los usuarios opinaron sobre el tema a través de las redes sociales. Incluso, la senadora electa del Pacto Histórico, Matha Peralta Epieyù, tuiteó al respecto y comparó el humor de Riaño con los comentarios racistas que ha recibido Francia Márquez, actual fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.