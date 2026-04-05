"Es definitivo": reconocida vidente expuso repentina predicción para Colombia en mayo de 2026

Alexandra Vidente Mundial analizó sus cartas en los últimos días y aseguró que ya tiene claro quién ganará la presidencia en Colombia y que no hay vuelta atrás.

Según ella afirmó en su video, está tan segura del nuevo mandatario que está dispuesta a jugarse su carrera completa.

Sin embargo, no solo reveló el nombre del que sería el nuevo presidente, sino que también explicó cómo sería el clima electoral que se continuaría viviendo en mayo.

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¿Quién sería el nuevo presidente de Colombia? Esto aseguró Alexandra Vidente Mundial

Desde el punto de vista de Alexandra Vidente Mundial, Iván Cepeda cuenta con el apoyo suficiente para convertirse en el nuevo mandatario de Colombia hasta el 2030.

"Hay una fecha cumbre que es el 31 de mayo para el tema que tiene que ver con la política de Colombia. Definitivamente, el próximo presidente será Iván Cepeda. Para mí es definitivo que él gana", aseguró Alexandra Vidente Mundial.

"¿Pero qué va a pasar en el transcurso de estos días hasta el 31 de mayo? Me van a disculpar, nada es personal, pero van a suceder una serie de atentados debido a que la parte política está muy movida. Se quiere llamar la atención y culpar a inocentes", añadió.

¿Quiénes tienen que cuidarse en esta época electoral, según Alexandra Vidente Mundial?

Tras su más reciente visión, Alexandra Vidente Mundial rompió el silencio y le envió el siguiente mensaje directo a varios políticos:

"Tienen que cuidarse alcaldes y concejales. Quiero dar la advertencia de que vienen más atentados", señaló.

"Vuelvo a predecir que la otra semana van a ocurrir muchas cosas que no nos van a gustar. Hay que tener mucho cuidado con la naturaleza, con los desbordamientos y las caídas de aviones", concluyó.