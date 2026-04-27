"Agárrense": Mhoni Vidente hizo alarmante predicción para los próximos días

Mhoni Vidente estuvo en la sección habitual que tiene en El Heraldo de México y no solo se concentró en la geopolítica y la vida de los famosos, sino que analizó otro tema muy importante.

A la astróloga le consultaron por el clima de los próximos días y aseguró que estará fuerte.

Pero, además, volvió a predecir tres huracanes muy fuertes. ¿En dónde se sentirían? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción que realizó Mhoni Vidente sobre el clima de los próximos días del 2026

De acuerdo al análisis de Mhoni Vidente, el clima cambiará drásticamente en los próximos días.

"Viene el calor. Agárrense porque ahora sí viene el calor", comenzó puntualizando con contundencia.

"Además, viene una temporada de huracanes. Yo veo tres muy fuertes en el Pacífico, pero muy fuertes, incluso de categoría 4 o 5. Uno de esos va a ser entre el 23 o 24 de agosto y otro el 8 o 9 de octubre. Van a golpear completamente a República Dominicana, a Puerto Rico, a la mitad de Cuba y vienen directo a Cancún. Hay que tener toda la precaución del mundo porque yo veo que esos huracanes van a ser catastróficos", añadió.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí:

¿Qué más predijo Mhoni Vidente en los últimos días?

En el más reciente análisis, Mhoni Vidente también indicó que todo parece indicar que para la época de los huracanes ya habría libertad en Cuba.

Según ella, las operaciones ordenadas por Donald Trump se llevarían a cabo con éxito y no habría vuelta atrás.

Asimismo, en las anteriores semanas, Mhoni Vidente ha predicho que las próximas elecciones que se realicen en Perú, Colombia y Brasil serían ganadas por un candidato de 'derecha'.

No obstante, la astróloga aún no ha revelado el nombre del político que se llevaría la victoria en Colombia.