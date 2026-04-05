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"Vienen cambios": Mhoni Vidente reveló nuevo veredicto sobre las elecciones presidenciales en Colombia

La astróloga reveló los porcentajes que obtendrían algunos candidatos en la primera vuelta.

Foto: redes sociales.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
11:22 a. m.
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En los últimos dos días, teniendo en cuenta que durante este mes se llevará a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia, Mhoni Vidente volvió a leer sus cartas y a revelar qué podría pasar en las urnas.

Fue así como la astróloga no solo se animó a hablar de los porcentajes que obtendrían los candidatos en esa primera jornada electoral, sino que también detalló quién se quedaría con la victoria en la segunda vuelta.

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¿Qué fue exactamente lo que dijo en esta ocasión? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este será el nuevo presidente de Colombia, según Mhoni Vidente

En su más reciente visión, Mhoni Vidente indicó que Iván Cepeda sería el candidato más votado en la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, según ella, el porcentaje no le alcanzaría para ganar en esa primera jornada y, finalmente, una candidata de 'derecha' le terminaría arrebatando el mandato.

"Colombia otra vez se ha visto inundada por coches bomba, atentados e inseguridad. El pueblo se merece respeto, seguridad y mejores gobernantes en todos los sentidos", comenzó planteando.

"En la primera vuelta viene ganando la 'izquierda' por 38.5 puntos y la segunda candidata con mayor puntuación es la mujer, Paloma Valencia, que va a ser de 30 a 33. Además, el tercero vendría siendo uno de 'extrema derecha'. Se visualiza que Colombia viene cambiando el giro de 'izquierda' a 'derecha' en los próximos meses. Se merecen seguridad, progreso y ya no se puede nada más hablar. Se vienen cambios importantes en este país para comenzar a crecer y estar mejor", añadió.

Mhoni Vidente también habló de las elecciones en Perú: ¿qué dijo?

Aparte de Colombia, Perú es otro país que se encuentra en época de elecciones presidenciales.

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En medio de esa coyuntura, de acuerdo con Mhoni Vidente, el desenlace podría ser similar en ambas naciones.

"Perú estará en elecciones próximamente y se visualiza que una mujer vaya a ganar por diferencia de dos o tres puntos", concluyó la astróloga.

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