"No hay bebé": Alina Lozano y Jim Velásquez explicaron que pasó con el "embarazo"

Alina Lozano y Jim Velásquez, dos creadores de contenido que se hicieron viral por la relación que entablaron sin importar la diferencia de edad que se llevan.

Y es que hace unos días, por medio de un video confirmaron que iban a ser papás luego de un tratamiento que se practicó la actriz colombiana (reproducción asistida).

“Hasta ahora estamos buscando médicos. Ya empezó ella a hacerse los exámenes para saber cómo está su cuerpo, cómo está su producción ovárica y demás, pero digamos que es un proceso largo y también lo queremos hacer bien. Estamos viendo muchas alternativas, entonces ahí vamos”, dijeron en un comienzo.

En otro video confirmaron el embarazo por medio de una tercera prueba de orina, la cual dio positivo. Sin embargo, en las últimas horas, manifestaron que "hay falsos positivos".

"El proceso fue exitoso y hay falsos positivos y el nuestro fue un casa asi. Es decir que la prueba casera salió positiva, la de sangre salió positiva (...) en la ecografía no salió nada, no hay bebé, no perdimos el bebé, fue algo que no se dio", explicó Alina Lozano mientras Jim lloraba.